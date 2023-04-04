為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國街訪年輕人「是否願為祖國戰死」？ 假掰回應笑翻各國網友

    近期網上一段被瘋狂轉載的影片，為中國年輕人受訪被問到「如果祖國需要，是否願意為參戰」等內容，然而這些受訪者慷慨激昂的回覆過於假掰，意外笑翻各國網友。（圖擷取自@dabowagaga推特）

    近期網上一段被瘋狂轉載的影片，為中國年輕人受訪被問到「如果祖國需要，是否願意為參戰」等內容，然而這些受訪者慷慨激昂的回覆過於假掰，意外笑翻各國網友。（圖擷取自@dabowagaga推特）

    2023/04/04 14:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國數十年來不放棄動用武力侵犯台灣，甚至為了鼓吹年輕人加入解放軍，從小便不斷洗腦式教育人民各種愛國情懷，試圖讓他們自願成為隨時為國犧牲的「武器」。近期網上一段被瘋狂轉載的影片，為中國年輕人受訪被問到「如果祖國需要，是否願意參戰」等內容，然而這些受訪者慷慨激昂的回覆過於假掰，意外笑翻各國網友。

    這段在Twitter、YouTube被瘋狂轉載的影片，標題為「如果祖國有需要，你會上前線嗎？」，片中主持人拿著麥克風，到街上採訪幾名打扮漂亮的年輕中國男女，先是詢問他們，「假如祖國統一需要，你願意上前線打仗嗎？」，這些男女紛紛激動表示只要祖國需要自己絕對義無反顧上戰場。接著又問道，「如果明知道會死上戰場會死，你還會去嗎？」，他們仍是對著鏡頭不斷大力點頭，甚至用極為浮誇表情回應，「以國家利益為優先」。

    影片曝光後，各國網友紛紛忍不住開酸，「韭菜們蒸蚌！」、「作為觀眾的我，這些人的思想讓我很尷尬」、「中國有權有勢有錢的人人都想跑，就忽悠這些傻逼韭菜什麼愛國情懷上戰場」、「難怪大家要說，中國人就是共產黨的韭菜，割好割滿啊」、「讓我想起之前那個俄羅斯小年輕，被採訪時說自己願意上戰場，被旁邊徵兵辦的人聽到了，過來拉人時他秒哭」。

    另有一些中國與華裔網友，不肖這種硬演出來的「愛國情懷」，紛紛留言嘲諷，「會的播出來，不願意的剪掉」、「我曾經就是解放軍退役，我想說一句！去TMD逼！」、「我們更在乎是否死得其所，不要動不動拿我們當炮灰」、「中央電視台採訪我，我會說的比她們任何人說的都好」、「全國直播，同意後，直接按手印，立馬服役送往前線，讓她們的理想瞬間實現，雙贏！」。

    據瞭解，這支影片內容的多數採訪畫面，來自2年前在中國影音平台bilibili的帳號「大鯊魚街訪」，然而原PO卻因不明原因將該影片下架，不過仍被許多愛國小粉紅備份下來，並分享在微博、抖音、bilibili等中國社群平台上，作為「大內宣」與「大外宣」的宣揚影片之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐約小粉紅有計畫抗議蔡英文 網酸：怎麼不送孩孫進解放軍
    2023/03/30 17:31

    紐約小粉紅有計畫抗議蔡英文 網酸：怎麼不送孩孫進解放軍
    俄參戰女醫慘淪軍中性奴！ 遭長官、同袍逼玩換妻「不同意就槍殺」
    2023/03/30 17:29

    俄參戰女醫慘淪軍中性奴！ 遭長官、同袍逼玩換妻「不同意就槍殺」

    A7正核心！「富堡菁英滙」打造國際精工宅
    中國學童數銳減近300萬 恐掀學校倒閉潮
    2023/03/27 23:34

    中國學童數銳減近300萬 恐掀學校倒閉潮
    李強稱中國人口紅利沒消失被打臉 18省去年出生率全下滑
    2023/03/18 12:28

    李強稱中國人口紅利沒消失被打臉 18省去年出生率全下滑

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    「清零」3年留下陰影！中國留學生：畢業後不想回國了
    2023/01/29 15:29

    「清零」3年留下陰影！中國留學生：畢業後不想回國了
    人口「跌跌不休」 年輕人不想當 共軍人才荒
    2023/01/19 05:30

    人口「跌跌不休」 年輕人不想當 共軍人才荒
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播