中國街訪年輕人「是否願為祖國戰死」？ 假掰回應笑翻各國網友

近期網上一段被瘋狂轉載的影片，為中國年輕人受訪被問到「如果祖國需要，是否願意為參戰」等內容，然而這些受訪者慷慨激昂的回覆過於假掰，意外笑翻各國網友。（圖擷取自@dabowagaga推特）

2023/04/04 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國數十年來不放棄動用武力侵犯台灣，甚至為了鼓吹年輕人加入解放軍，從小便不斷洗腦式教育人民各種愛國情懷，試圖讓他們自願成為隨時為國犧牲的「武器」。近期網上一段被瘋狂轉載的影片，為中國年輕人受訪被問到「如果祖國需要，是否願意參戰」等內容，然而這些受訪者慷慨激昂的回覆過於假掰，意外笑翻各國網友。

這段在Twitter、YouTube被瘋狂轉載的影片，標題為「如果祖國有需要，你會上前線嗎？」，片中主持人拿著麥克風，到街上採訪幾名打扮漂亮的年輕中國男女，先是詢問他們，「假如祖國統一需要，你願意上前線打仗嗎？」，這些男女紛紛激動表示只要祖國需要自己絕對義無反顧上戰場。接著又問道，「如果明知道會死上戰場會死，你還會去嗎？」，他們仍是對著鏡頭不斷大力點頭，甚至用極為浮誇表情回應，「以國家利益為優先」。

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影片曝光後，各國網友紛紛忍不住開酸，「韭菜們蒸蚌！」、「作為觀眾的我，這些人的思想讓我很尷尬」、「中國有權有勢有錢的人人都想跑，就忽悠這些傻逼韭菜什麼愛國情懷上戰場」、「難怪大家要說，中國人就是共產黨的韭菜，割好割滿啊」、「讓我想起之前那個俄羅斯小年輕，被採訪時說自己願意上戰場，被旁邊徵兵辦的人聽到了，過來拉人時他秒哭」。

另有一些中國與華裔網友，不肖這種硬演出來的「愛國情懷」，紛紛留言嘲諷，「會的播出來，不願意的剪掉」、「我曾經就是解放軍退役，我想說一句！去TMD逼！」、「我們更在乎是否死得其所，不要動不動拿我們當炮灰」、「中央電視台採訪我，我會說的比她們任何人說的都好」、「全國直播，同意後，直接按手印，立馬服役送往前線，讓她們的理想瞬間實現，雙贏！」。

據瞭解，這支影片內容的多數採訪畫面，來自2年前在中國影音平台bilibili的帳號「大鯊魚街訪」，然而原PO卻因不明原因將該影片下架，不過仍被許多愛國小粉紅備份下來，並分享在微博、抖音、bilibili等中國社群平台上，作為「大內宣」與「大外宣」的宣揚影片之一。

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