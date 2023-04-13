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    中國學者轟年輕人不生小孩、強調「子女是耐用消費品」 荒謬言論引反彈

    近日有中國經濟學家發言表示，子女是可以帶來長久回報的耐用消費品，「年輕人不生小孩是不對的」，讓網友大為震驚。（擷取自新浪財經）

    近日有中國經濟學家發言表示，子女是可以帶來長久回報的耐用消費品，「年輕人不生小孩是不對的」，讓網友大為震驚。（擷取自新浪財經）

    2023/04/13 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國過去曾因為人口壓力實施計劃生育政策，造成人口嚴重老化，後來中國各地發布多項措施鼓勵生育，但生育率仍屢創新低。近日有中國經濟學家的發言讓網友大為震驚，專家表示，子女是可以帶來長久回報的耐用消費品，因此「年輕人不生小孩是不對的」。

    綜合中媒報導，中國國際消費品博覽會新浪財經之夜今年在海南海口舉行，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲表示，按照美國經濟學家貝克（Gary Becker）的行為經濟學說，子女是消費品，子女是長周期的消費品，是可以帶來長久回報的耐用消費品。

    陳文玲認為，年輕人不生小孩是不對的，「長周期的耐用消費品，他的價值是超過你購買其他消費品的價值。」專家的言論一出引發中國網友在社群平台撻伐，「這專家要不要去看看精神科。」、「計劃生育前一天還在抓超生，後一天就催你生多個。」、「專家的名譽破產就是拜這幫不學無術之人所賜」、「消費品？有娃的沒娃的當娃的聽了都沉默了」。

    另外，專家發布言論後沒多久，微博的熱搜榜單中也出現多個與結婚生子相關的話題，像是「什麼原因阻礙了你生小孩」、「為什麼你到現在還沒談戀愛」、「專家建議有實力有擔當的人多生孩子」、「瀋陽三孩家庭每月發500元至孩子3歲」。

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