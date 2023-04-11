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    中國怎麼了？ 張家界才發生「相約輕生」 天津又傳5天7學生墜樓！

    中國天津市上月19日至23日，5天內發生7起學生跳樓案件。中國學生示意圖，與本文無關。（路透）

    中國天津市上月19日至23日，5天內發生7起學生跳樓案件。中國學生示意圖，與本文無關。（路透）

    2023/04/11 19:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國本月初發生湖南省張家界有4名中國青年相約輕生的事件，近日網上又瘋傳天津因為市內5天接連接獲7起學生跳樓的通報，全市中小學緊急召開家長會，這股開始在中國瀰漫的「輕生潮」，引發外界熱議。

    綜合中媒報導，本月4日下午1點50分左右，張家界知名景點「天門山玻璃棧道」有4名遊客一同在此地輕生，其中3人跳崖，另外一人準備跳時被阻止，但此人跳崖前已服毒，經搶救仍回天乏術。據悉，4名死者生前未有交集、居住地也不同，是透過網路相約赴死。

    這起事件曝光後引發中國社會熱議，有網友指稱，中國網上這類「約死群」早在幾年前就出現，多家社群平台曾對此進行嚴格監控與整治，但「約死群」仍在暗地裡活躍。

    另外，推特近日瘋傳天津本月1日開始，全市中小學陸續緊急召開家長會，原因是天津市內上月19日至23日，5天內發生7起學生跳樓案件，各校敦促家長多多關心孩子身心理狀況，減少此類事件發生。從網上流傳有關各校家長會的影像畫面可以看到，校方將這些輕生案件歸因於「與季節有關」，但卻不見其列出的輕生學生情況有任何與季節相關的誘因。

    網友紛紛表示，中國青年、學生萌生起輕生念頭，極大可能與學校塑造的學習環境，以及中共政權導致的畸形社會有關。

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