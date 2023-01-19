人口「跌跌不休」 年輕人不想當 共軍人才荒

中國人口負成長不僅影響經濟，也將對其軍事能力造成衝擊。圖為人民解放軍部隊在上海火車站巡邏。（歐新社）

2023/01/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著中國進入人口下降時代，中國國家主席習近平的「強國路線」，也因此蒙上一層陰影：出生率走跌，意味從軍或進入工廠的年輕人人數愈來愈少，危及中國的製造大國地位，以及在中美長期對抗上的優勢，但以習為首的領導班底迄今仍未能推出任何改善良方。

未來10年勞動力將減少9％

日本經濟新聞十八日報導，中國近六十年來首度人口下滑，凸顯其所面對的人口挑戰，影響層面除了身為全球經濟引擎的中國將更進一步缺工，中國軍事野心亦岌岌可危。中國的工作年齡人口（十五至六十四歲的人口）早在二○一六年登頂，隨即將至的中國嬰兒潮世代（一九六三年至一九七五年出生者）的退休潮，勢將令缺工問題更為緊迫。日經估計，中國未來十年將有二．三四億人屆齡退休，但僅一．六六億生力軍投入勞動市場，勞動力將減少九％。

請繼續往下閱讀...

中國在二○二一年改變生育政策，允許一對夫妻生育三個子女，但大城市高昂的育兒成本令「三胎政策」並未奏效。在此同時，中國結婚率去年恐創下連續第九年下滑紀錄。

中國製造業一直有缺工問題。一項針對九萬多家廠商的官方調查發現，四十四％廠商將徵才不易列為最大挑戰。在此同時，中國年輕人不願進工廠從事要求高又單調的工作、愈來愈多人擠進大學窄門改當白領，以及高房價與工作前景黯淡，讓年輕人拒絕拚搏只想「躺平」，在在危及中國的製造龍頭地位。對此，當局透過立法鼓勵培訓更多工程與護理專業人員，中央政府去年底還允許地方當局透過基礎設施債券募集資金，以建設職業學校。

共軍拍愛國片 誘青年從軍

就連中國人民解放軍也有招募問題，急缺研發與操作先進飛彈、航空母艦與戰鬥機的工程人員。去年八月的官媒報導指出，中國徵兵入伍年齡上限從廿四歲上修到廿六歲，並優先批准理工科大學生及「備戰打仗所需技能人才」。但在以獨生子女居多的中國，鮮少父母會願意讓受過良好教育的孩子放棄進大企業領高薪改去當兵。中國軍方為了搶人，只好狂打愛國牌，推出有如中國版「捍衛戰士」、描述戰鬥機飛行員的電影「長空之王」，盼能吸引年輕人從軍報國。

隨著美國重新聚焦印太地區、中國經濟減緩、人口減少，一些美國觀察家認為，可能會促使北京當局更快對台灣採取激烈行動。雖然掌握資源的家庭不會願意讓孩子從軍，華府智庫「美國企業研究所」（AEI）亞洲研究主任卜大年（Dan Blumenthal）認為，一旦習近平決定對台發動戰爭，獨生子女家庭的感受不會在他的考慮範圍內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法