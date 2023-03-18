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    李強稱中國人口紅利沒消失被打臉 18省去年出生率全下滑

    中國目前已有18省市公布去年出生的數據比起前一年出生率全部下滑，有11省的人口降幅更超過1成。示意圖。（美聯社）

    中國目前已有18省市公布去年出生的數據比起前一年出生率全部下滑，有11省的人口降幅更超過1成。示意圖。（美聯社）

    2023/03/18 12:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院總理李強近日稱中國人口紅利沒消失，但根據目前已有18省市公布去年出生的數據，比起前一年出生率全部下滑，有11省的人口降幅更超過1成。

    剛成為中國新任國務院總理的李強13日在召開任內首場記者會時稱，中國的人口紅利並沒有消失，並指人才紅利正在逐步形成，發展的動力依舊強勁。還說人口紅利要看人口數量，更要看人口品質；除了要看人口數，更要看人才數。強調人力資源豐富仍是中國一個巨大優勢或顯著優勢。

    雖然李強不斷強調人口紅利沒消失，但根據統計資料，中國31省市中已有18省市公布的去年出生數與出生率與2021年相比全部下滑，18省的出生人口數也不增反減，包含河北、安徽、廣西、湖南、湖北、江西、福建、甘肅、遼寧、內蒙古、海南等11省，去年出生人口降幅更超過1成。

    河南、河北、山東、江蘇、安徽、湖南、湖北、內蒙、遼寧、甘肅與重慶等更是出現人口負成長，其中遼寧-4.96‰、湖南-2.31‰、內蒙-2.25‰、湖北-2.01‰。

    另外，早在今年1月17日時，中國國家統計局也有公布，去年底中國人口14億1175萬人，比起2021年底減少85萬人，這也是61年來首次出現人口負成長。

    剛成為中國新任國務院總理的李強13日在召開任內首場記者會時稱，中國的人口紅利並沒有消失，並指人才紅利正在逐步形成。（美聯社）

    剛成為中國新任國務院總理的李強13日在召開任內首場記者會時稱，中國的人口紅利並沒有消失，並指人才紅利正在逐步形成。（美聯社）

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