為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登訪北愛爾蘭促和平 籲政黨領袖恢復委任分權政府

    美國總統拜登拜訪北愛爾蘭，呼籲長期不和的北愛政治領袖能恢復去年2月瓦解的分權政府。（路透）

    美國總統拜登拜訪北愛爾蘭，呼籲長期不和的北愛政治領袖能恢復去年2月瓦解的分權政府。（路透）

    2023/04/13 00:14

    〔中央社〕美國總統拜登（Joe Biden）週三敦促北愛爾蘭長期不和的政治領袖重建權力分享政府，他同時在耶穌受難節協議25週年之際，宣揚愛爾蘭投資與發展的潛力。

    《法新社》報導，拜登期望利用這次短暫的訪問來宣傳維持和平與投資的好處，但遭到親英國強硬人士激烈批評。

    拜登在厄爾斯特大學（Ulster University）演講時表示：「我希望（北愛爾蘭的）行政及立法機構能盡快恢復。」他呼籲長期不和的北愛爾蘭政治領袖能恢復去年2月瓦解的分權政府。

    這位擁有愛爾蘭血統的美國總統已與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面，蘇納克表示英美關係「狀況良好」。拜登也在演講前問候了當地的政治領導人，並強調此行首要目標是維持北愛和平。

    親英國的民主聯盟黨（DUP）資深成員對拜登發表了不客氣的言論。民主聯盟黨面臨恢復委任分權政府的壓力。

    民主聯盟黨國會議員威爾森（Sammy Wilson）譴責拜登「反英」，並指控身為美國第二位天主教徒總統的拜登「擺明自己對新教徒的厭惡」。

    另一位民主聯盟黨議員陶茲（Nigel Dodds）則暗示，任何調停努力都將是徒勞，他說：「來自這個明顯支持（北愛）民族主義派的美國政府的施壓對我們構成不了任何壓力。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登訪北愛爾蘭前夕 當地查獲4枚管狀炸彈
    2023/04/12 07:48

    拜登訪北愛爾蘭前夕 當地查獲4枚管狀炸彈
    80歲拜登鬆口拚連任 民調潑冷水「做一任就好」
    2023/04/11 15:19

    80歲拜登鬆口拚連任 民調潑冷水「做一任就好」

    聲寶智慧空調 淨科技 洗淨最高標
    確定了！拜登露口風：2024年總統大選尋求連任
    2023/04/11 06:24

    確定了！拜登露口風：2024年總統大選尋求連任
    遵循傳統？ 拜登沒打算出席查爾斯三世加冕典禮
    2023/04/04 13:14

    遵循傳統？ 拜登沒打算出席查爾斯三世加冕典禮

    香港豪門媳廖家儀出走 華麗回歸八點檔
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播