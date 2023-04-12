拜登訪北愛爾蘭前夕 當地查獲4枚管狀炸彈

在拜登拜訪貝爾法斯特前夕，北愛爾蘭警方在周邊城市發現4枚管狀炸彈，疑似與遊行示威民眾有關。圖為遊行民眾襲擊警車。（路透）

2023/04/12 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登將在當地時間11日飛往北愛爾蘭，展開為期4天的訪問行程。北愛爾蘭警方11日表示，當天進行公共安全行動時，在距離貝爾法斯特約110公里的倫敦德里市（Londonderry）發現4枚疑似管狀炸彈的物體，而恰巧拜登是在11日晚間抵達貝爾法斯特。

綜合外媒報導，當地警方週一（10日）表示，在倫敦德里市舉行的反「耶穌受難日協議」遊行中，有一些蒙面人以汽油彈及其他物品襲擊警車，造成兩輛警車燒毀。警方表示，11日當天清晨5點30分，他們在倫敦德里市的一處墓地尋獲4枚管狀炸彈，而此墓地與遊行有所關聯，而這些物品可能是計畫用來襲警。

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北愛爾蘭警局助理警長辛格頓（Bobby Singleton）指出，上週警方曾獲報，有人試圖將警察引入倫敦德里市的嚴重公共秩序混亂，並以此對警察發動恐怖襲擊，發現這些物品等同出現一個令人擔憂的發展，「恐怖主義調查小組的同仁正在接手這項調查」。

英國3月28日將北愛爾蘭的恐攻威脅等級自「重大」（Substantial）提升至「嚴重」（Severe）級別，原因在於應對「與北愛爾蘭相關恐怖主義有關活動增加」一事。

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