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    80歲拜登鬆口拚連任 民調潑冷水「做一任就好」

    拜登的支持率持續低迷。（美聯社資料照）

    拜登的支持率持續低迷。（美聯社資料照）

    2023/04/11 15:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登第一任總統任期即將結束，高齡80歲的他10日出席復活節活動時，鬆口表示計劃在2024年總統大選中競選連任。不過美國有線電視新聞網（CNN）上週（4日）公佈的最新民調顯示，全國只有3分之1的民眾認為拜登應該連任。

    根據CNN委託民調公司SSRS進行的這項民調，大多數民主黨人表示，他們希望看到其他黨人成為明年的總統候選人。與此同時，拜登的總體支持率為42%，不支持率為57%。從他1月份的支持率來看，這相當於停滯不前。

    在重大問題上，拜登的支持率也停滯不前。他在處理移民問題（35%）、經濟（37%）和槍枝政策（37%）方面的支持率都大大低於他的總體支持率。在國家安全（44%支持）和美中關係（40%支持）方面，他的支持率與他的總體支持率大致相同。拜登整體表現中有明顯優勢的議題是環境政策，即便如此，也只有46%的支持率，而不支持率高達52%。

    總而言之，只有32%的人認為拜登應該連任總統，自去年12月以來下降了5個百分點，與2017年11月對前總統川普持相同看法的33%持平。變化最大的是年輕人，35歲以下的受訪者中只有26%認為拜登應該連任，低於去年12月份的36%。

    在民主黨或傾向民主黨的無黨派登記選民中，大多數（54%）表示他們希望看到民主黨在2024年提名拜登以外的人選，只有44%的人支持拜登連任。

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