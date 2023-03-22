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    強烈暗示將競選連任？80歲高齡總統拜登：我也想二連勝！

    美國總統拜登在介紹美國暢銷歷史小說作家懷特黑德（左）時，提到懷特黑德二度獲得普立茲小說獎，拜登笑稱「希望我也能二連勝」。（彭博）

    美國總統拜登在介紹美國暢銷歷史小說作家懷特黑德（左）時，提到懷特黑德二度獲得普立茲小說獎，拜登笑稱「希望我也能二連勝」。（彭博）

    2023/03/22 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國最高齡總統、現年80歲的拜登是否在明年尋求連任，一直是外界的焦點，21日他出席頒獎典禮時笑稱「希望我也能二連勝」，外媒稱這可能是拜登對於是否要尋求連任的最明確暗示。

    綜合外媒報導，美國總統拜登在當地時間21日出席國家人文獎章和國家藝術獎章頒獎典禮，他在介紹美國暢銷歷史小說《地下鐵路》（The Underground Railroad）的作家懷特黑德（Colson Whitehead）時，提到懷特黑德二度獲得普立茲小說獎（Pulitzer Prize for Fiction），拜登笑稱「希望我也能二連勝」，引發全場笑聲。

    隨後拜登頒獎給美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）時，拜登又引用了布魯斯史普林斯汀的代表作《天生就會跑》（Born to Run）打趣說，「布魯斯，有些人《天生就會跑》。」

    外界認為「Run」也有競選之意，拜登可能暗指「有些人天生就適合競選」，現年80歲的拜登，此前已經表明他有意在2024年尋求連任，但至今還沒有正式宣佈競選，若連任，第二任期結束時，拜登將年滿86歲。

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