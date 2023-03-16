急凍？以總理納坦雅胡上任第11週 仍未獲邀訪白宮

以色列總理納坦雅胡執政進入第11週，仍未受邀前往白宮，外媒分析此舉顯示美國的不滿之情。（路透）

2023/03/16 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕距離納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）第3度就任以色列總理已進入第11週，卻仍未受邀訪白宮，顯示美國對其偏激政策的不滿之情。

根據《路透》報導， 1970年代開始，多數以色列領導人上任後，都會例行性受邀訪美並會見時任美國總統，象徵以、美兩國的緊密邦誼。此前13位總理中，只有2位未能立即獲得邀請。

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華盛頓近東政策研究所（The Washington Institute for Near East Policy）研究員馬科夫斯基（David Makovsky）表示，美國想藉此傳達訊息，即納坦雅胡若執意奉行偏激政策，將沒有資格走進白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）。

納坦雅胡的強硬右翼政府去年底上台後推動了極具爭議的司法改革，引發國內動盪，示威者走上以色列街頭，抗議司法改革破壞行政權、司法權之間的制衡機制。

此外，以色列右翼政府持續在約旦河西岸採取「單方面措施」，包括任意拆除民房、擴大殖民範圍、甚至挑起軍事衝突。

以國內閣成員的煽動性言論也備受美國政壇批評，上週訪問以色列的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）即對此大表不滿。

事實上，美、以互動依舊頻繁。拜登與納坦雅胡有數十年交情，2人不斷藉由電話溝通；兩國高級官員也都進行了互訪，儘管以色列的政治危機不停升溫。

不過納坦雅胡至今仍無法訪問白宮，凸顯了美國政府渴望看見以色列的政策轉變，也凸顯了拜登不願進一步干預以國內政的事實。

白宮至今拒絕證實納坦雅胡是否收到邀請，以色列駐美大使館亦拒絕回應。

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