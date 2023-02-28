美成立跨部門小組調查童工問題 拜登政府修法加強取締

美國媒體大篇幅報導、聚焦非法僱用未成年勞工問題，引起美國社會廣泛關注。圖為位於華盛頓的美國勞工部。（路透）

2023/02/28 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府週一（27日）宣布打擊童工最新措施，由於近期美國媒體大篇幅報導、聚焦非法的未成年勞工問題，相關調查報告也紛紛出籠，引起美國社會廣泛關注。

根據《路透》報導，美國官員在週一的記者會上指出，政府正在調查食品公司「Hearthside Food Solutions」和現代汽車公司（Hyundai Motor Company）供應商，違法僱用未成年勞工的情形。美國政府近期成立了一個跨部門童工問題小組，將針對可能違規的行業進行調查。

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官員表示，美國勞工部（United States Department of Labor）發現自2018年以來，童工違規案件增加了近70%，其中甚至不乏高風險職業；上一財政年度中，共835家公司被發現違反童工法。

美國總統拜登領導的民主黨政府正積極修法，欲藉由更嚴厲的處罰，遏止近期猖獗的童工問題。此舉將同時替執法者、監督者提供更充裕資金。美國聯邦法律禁止16歲以下青少年在工廠環境中工作，18歲以下青少年則被禁止從事工廠中的「危險工作」。

先前的政府新聞稿指出，每位違法童工的最高民事罰款僅為1萬5138美元（約新台幣45萬4140元），數字「不足以達到威懾作用」。官員在記者會上證實，美國勞工部已對食品巨頭「Hearthside Food Solutions」展開調查，該公司曾被報導僱用未成年工人，且明顯違反童工法。

此外，另一起受媒體關注的童工案件也正在調查當中。韓國現代汽車的多個供應商在美國阿拉巴馬州（Alabama）違法使用童工，現代汽車旗下子公司也被爆料涉嫌雇用未成年勞工。

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