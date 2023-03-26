拜登、杜魯道會談聯合聲明：台海和平是國際安全不可或缺要素

美國總統拜登與加拿大總理杜魯道舉行雙邊會談，會後發布聯合聲明，強調台海和平是國際安全和繁榮不可或缺要素。（彭博）

2023/03/26 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國總統拜登廿三日晚間首度以總統身分訪問加拿大，廿四日上午與加拿大總理杜魯道舉行雙邊會談，會後發布聯合聲明指出，對台基本立場不變，並重申維護台海和平及穩定的重要，強調這是國際安全和繁榮不可或缺的要素，鼓勵和平解決兩岸議題。

指中國對國際秩序構成嚴重挑戰

聯合聲明提到，美加認為，中國對國際秩序構成嚴重的長期挑戰，包含經濟威脅、非市場政策和行動、人權侵犯等破壞性行動，美加在氣候變遷等攸關共同利益領域與北京合作的同時，持續致力於在公平的競爭環境之下，確保與中國有效競爭的能力，雙方將持續合作打擊外國對美加社會的干預，展現共享的民主價值觀。

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杜魯道表示，國際競賽日漸激烈，其中包含愈加獨斷的中國，這無庸置疑促成美加相互支持。至於烏克蘭事務，他誓言，加拿大會跟美國站在一起，堅決協助烏克蘭擊退俄國攻擊；美加必須團結一致，制服國內外專制威脅，現在不是妥協價值觀的時候。

拜登則說，他不會對中俄掉以輕心，他相信中國還沒有運送武器給俄國，但「這並不意味他們不會，只是還沒有」。

拜登在加拿大國會發表演說時，針對美加就難民問題達成協議，表示贊同「中國」的努力，自知口誤後立即糾正，「抱歉，是加拿大，你們知道我在想什麼」，引起哄堂大笑。

在另一方面，正在北京訪問的紐西蘭外長馬胡塔廿四日表示，與中國外長秦剛會談期間，對新疆、香港、南海以及台海緊張局勢升高等議題，曾向中方表達擔憂。也與中共外事辦主任王毅會面的馬胡塔說，她敦促中方，運用影響力讓俄國撤軍。

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