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    確定了！拜登露口風：2024年總統大選尋求連任

    美國總統拜登10日接受美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）訪問時表示，他計畫在2024年總統大選中競選連任。（美聯社）

    美國總統拜登10日接受美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）訪問時表示，他計畫在2024年總統大選中競選連任。（美聯社）

    2023/04/10 23:22

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國總統拜登已經確定將尋求2024年代表民主黨在總統大選中競選連任！拜登夫婦10日在主持年度白宮復活節滾彩蛋活動之前，拜登接受美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）訪問時表示，他計畫在2024年總統大選中競選連任，但尚未準備好正式宣布這一消息。

    拜登10日與夫人吉兒（Jill Biden）在接受NBC《今日秀》氣象主播羅克（Al Roker）採訪時表示：「我計畫參加競選...但我們還不準備宣布」。

    NBC指出，白宮高層顧問正準備對拜登啟動競選連任的活動做最終決定。一位知情人士透露，「決策部分已經結束，但他（拜登）討厭必須公布所做決定的壓力」。

    當拜登被問及他打算再參加多少次白宮復活節滾彩蛋活動後，現年80歲的拜登讓該消息走漏了風聲。

    稍早時，拜登與夫人吉兒站在白宮杜魯門露台向主持人羅克打趣說：「我計畫至少再（參加）3到4個復活節滾彩蛋活動，也許是5個、也許是6個，管他呢。」

    迄10日，拜登尚未正式公布任何關於2024年競選連任的計畫，黨內潛在挑戰者似在觀望拜登是否會參加下屆美國大選。

    路透報導，拜登和他副手、美國副總統賀錦麗都已表示，他們2024年將繼續一起搭檔競選連任。

    拜登如正式宣布競選連任，有可能再次和已在去年11月宣布再次參選的前美國總統川普再次對決。川普在2020年總統選舉中敗選，輸給拜登。

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