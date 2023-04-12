巴西滑雪樂園驚見「高速直撞欄杆」母子拋飛重摔1死1傷

42歲母親特薛拉與7歲兒子乘坐雪橇，以高速滑下人造坡道時迎面撞上前方欄杆，瞬間被拋飛至半空中後重摔斜坡上，緊急送醫後宣告特薛拉不治、7歲兒子則臉部受傷。（圖擷取自「@portalR7」推特）

2023/04/12 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅近期發生一起遊樂園意外，42歲母親帶7歲兒子開心乘坐雪橇，以高速滑下人造滑雪坡道一半時，疑因速度過快直接撞上前方欄杆，2人當場被拋飛空中又重率在地，緊急送往附近診所，醫生指出該名母親因傷勢嚴重宣告不治，兒子則因臉部受傷已轉送其他院所接受治療，事發後遊樂園表示，園方將全力配合警方調查這起事故。

綜合外媒報導，42歲母親特薛拉（Luciana Morgado Cerri Teixeira）於8日帶著7歲兒子前往聖保羅「滑雪山公園」（Ski Mountain Park）遊玩，這間主題樂園以人造滑雪場、雪橇坡道以及溜冰場聞名，遊客能自行選擇簡單軌道或有障礙坡道。

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當日母子選擇乘坐雪橇，以高速滑下人造坡道竟迎面撞上前方欄杆，2人當場瞬間被拋飛至半空中後重摔斜坡上，一旁員工見狀緊急將特薛拉和7歲兒子送往附近診所搶救，醫生宣告特薛拉因傷勢嚴重不治身亡，兒子因臉部受傷，已轉送聖弗朗西斯科醫院接受進一步治療。

當地警方表示，初步推測被害人是因往下滑時速度過快，導致無法停下來，目前有待進一步調查細部原因；滑雪山公園指出，「我方對受害者家屬表達深切哀悼」，將全力配合警方調查這起事故。

據悉，死者特薛拉生前是一名教師，她和伴侶育有7歲兒子和15歲女兒，逝世消息曝光後引發不少學生紛紛發文哀悼；其中一名學生說「特薛拉是個不可思議又了不起的老師，感謝您多年來對教育奉獻」。

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