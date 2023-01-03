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    與親人海灘散步跨年 巴西38歲媽媽慘遭違規煙火擊中炸死

    巴西38歲女子艾利桑吉與親人到海灘散步跨年，不料被違規施放的煙火炸死。（翻攝推特）

    巴西38歲女子艾利桑吉與親人到海灘散步跨年，不料被違規施放的煙火炸死。（翻攝推特）

    2023/01/03 15:17

    〔即時新聞／綜合報導〕人類在重大節慶時喜歡放煙火慶祝，但這種活動實際上具有危險性，在歡樂之餘也不能輕忽安全與法規問題。

    綜合外媒報導，巴西38歲女子艾利桑吉（Elisangela Tinem）與親人到大普拉亞（Praia Grande）海灘上散步跨年，此處海灘可以眺望遠處跨年煙火，因此當時聚集了不少同樣在等跨年的民眾。遠處煙火開始施放，有人舉起手機錄影，而海灘上有人則開始違規施放煙火，這些煙火不幸地近距離擊中了艾利桑吉的胸部。

    目擊者的錄影畫面可見，一道爆炸的強烈閃光在地面亮起，民眾驚恐逃竄，而被擊中的艾利桑吉倒在原地；一名目擊者描述，艾利桑吉與一名同行的男人倒在地上，事後釐清這名男子是艾利桑吉的丈夫，在受傷倒地之後自行試圖爬起，但艾利桑吉血流不止，毫無動靜。

    儘管急救單位很快趕到，但艾利桑吉傷勢過重，在案發現場就被宣告死亡，她的2個幼子則目擊母親死於非命的全部過程；艾利桑吉同行的表親指控，違規施放的煙火卡在她的衣物裡。警方初步調查，確認這些違規煙火並非由艾利桑吉的同行親人施放，一旦掌握到施放者身份，就會立刻以過失殺人罪嫌將其逮捕。

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