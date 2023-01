與親人海灘散步跨年 巴西38歲媽媽慘遭違規煙火擊中炸死

2023/01/03 15:17

〔即時新聞/綜合報導〕人類在重大節慶時喜歡放煙火慶祝,但這種活動實際上具有危險性,在歡樂之餘也不能輕忽安全與法規問題。

綜合外媒報導,巴西38歲女子艾利桑吉(Elisangela Tinem)與親人到大普拉亞(Praia Grande)海灘上散步跨年,此處海灘可以眺望遠處跨年煙火,因此當時聚集了不少同樣在等跨年的民眾。遠處煙火開始施放,有人舉起手機錄影,而海灘上有人則開始違規施放煙火,這些煙火不幸地近距離擊中了艾利桑吉的胸部。

目擊者的錄影畫面可見,一道爆炸的強烈閃光在地面亮起,民眾驚恐逃竄,而被擊中的艾利桑吉倒在原地;一名目擊者描述,艾利桑吉與一名同行的男人倒在地上,事後釐清這名男子是艾利桑吉的丈夫,在受傷倒地之後自行試圖爬起,但艾利桑吉血流不止,毫無動靜。

儘管急救單位很快趕到,但艾利桑吉傷勢過重,在案發現場就被宣告死亡,她的2個幼子則目擊母親死於非命的全部過程;艾利桑吉同行的表親指控,違規施放的煙火卡在她的衣物裡。警方初步調查,確認這些違規煙火並非由艾利桑吉的同行親人施放,一旦掌握到施放者身份,就會立刻以過失殺人罪嫌將其逮捕。

