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    上班首日即遇死劫！壓力鍋離奇爆炸 女廚師遭噴飛撞水槽身亡

    一名女廚師正在使用壓力鍋烹煮雞肉，經過短短幾秒鐘的時間，壓力鍋突然爆炸，強勁的爆炸力道將廚師噴飛，頭部重擊到一旁的水槽，當場身亡。（影片擷取自推特）

    一名女廚師正在使用壓力鍋烹煮雞肉，經過短短幾秒鐘的時間，壓力鍋突然爆炸，強勁的爆炸力道將廚師噴飛，頭部重擊到一旁的水槽，當場身亡。（影片擷取自推特）

    2023/03/12 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕上班首日即遇死劫！巴西一間餐廳發生一起爆炸意外。當地9日傍晚時分，一名女廚師正在使用壓力鍋烹煮雞肉，經過短短幾秒鐘的時間，壓力鍋突然爆炸，強勁的爆炸力道將廚師噴飛，頭部重擊到一旁的水槽，當場身亡。

    綜合《Metrópoles》報導，一名36歲女廚師阿爾明達（Alminda Maria Teixeira），本月9日初次至位於巴西聖保羅的一間牛排館工作，沒想到卻在上班第一天不幸身亡。透過監視器畫面可見，阿爾明達將一隻雞放入壓力鍋烹煮後，即轉向水槽台洗碗。經過幾秒鐘後，壓力鍋突然爆炸，將阿爾明達直接炸飛，頭部重擊水槽後倒地不起。

    當救護車趕至現場時，醫護人員判定她已經死亡，而餐廳業者表示，店內的壓力鍋未發生過任何問題，且阿爾明達當時也沒有跟壓力鍋靠得很近，實在不解也無法解釋為何會導致此悲劇，不過業者承諾他們將提供阿爾明達一家人一切所需的幫助。當地警方補充，目前已介入並正在積極調查這場意外死亡案件的事發原因。

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