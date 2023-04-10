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    要男孩「吸舌頭」挨批 達賴喇嘛發文為玩笑話道歉

    達賴喇嘛日前因要求男孩「吸舌頭」，而受到不少批評。達賴喇嘛的辦公室在聲明中表示，「尊者時常以無惡意與鬧著玩的方式，對他見面的人開玩笑。（擷取自推特）

    達賴喇嘛日前因要求男孩「吸舌頭」，而受到不少批評。達賴喇嘛的辦公室在聲明中表示，「尊者時常以無惡意與鬧著玩的方式，對他見面的人開玩笑。（擷取自推特）

    2023/04/10 21:05

    〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖達賴喇嘛近期因網路流傳「要求男孩吸舌頭」（suck my tongue）事件而受到批評，他的辦公室今（10）日發表了道歉聲明，稱達賴喇嘛的舉動並無惡意，但他仍想對男孩與他的家人表達歉意。網傳影片也顯示，達賴喇嘛並未真的讓男童吸舌頭，只是將男童的手放到自己的臉頰，以擁抱結束會面。

    英國廣播公司（BBC）報導，從網路上流傳的影片中可以看到，一名小男孩詢問是否能抱一抱達賴喇嘛，達賴喇嘛則示意自己臉頰，並說「首先是這裡」，男孩因此親了達賴喇嘛並給了他一個擁抱。

    達賴喇嘛接著握住男孩的手，指著自己的嘴唇說「我覺得這裡也要」，並親吻男孩的嘴唇，達賴喇嘛隨後又用額頭碰了碰男孩的額頭，然後伸出舌頭，說「吸我的舌頭」，而小男孩見狀便稍微吐出舌頭，但又縮了回去。

    BBC指出，這起事件發生在今年2月28日，達賴喇嘛當時在印度達蘭薩拉（Dharamsala）與約120名學生互動，活動主辦方後來在3月初PO出了照片，其中一張正是達賴喇嘛抱著影片中小男孩的畫面，而BBC也在報導中提到，吐舌頭是西藏的一種問候方式。

    這起爭議事件發生後，達賴喇嘛的辦公室在聲明中表示，「尊者時常以無惡意與鬧著玩的方式，對他見面的人開玩笑，無論是在公眾面前或私底下。他對於這次的意外感到抱歉。」

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