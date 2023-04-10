憂中國可能封鎖台灣 美參院大老葛蘭姆：「戰略模糊」已行不通

共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）9日公開表達對中國可能對台灣進行封鎖的擔憂，強調對美國派軍隊保衛台灣持「開放」態度，並指「戰略模糊」是行不通的。（美聯社）

2023/04/10 16:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕蔡英文總統5日與美國聯邦眾議院議長麥卡錫為首的跨黨派眾議員於加州雷根總統圖書館會晤後，中國從8日起於台灣周邊地區展開為期3天的軍演。美國共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）9日公開表達對中國可能對台灣進行封鎖的擔憂，強調對美國派軍隊保衛台灣持「開放」態度，並指「戰略模糊」是行不通的。

葛蘭姆接受福斯新聞台週日新聞主播布里姆（Shannon Bream）訪問表示：「我想他們正在為可能封鎖台灣做好準備，中共在今年和明年大選前將激烈地測試我們，1961年俄羅斯曾試圖孤立柏林。因此，我擔心中國可能在未來幾個月或幾週設定封鎖台灣的條件，如果他們真的這麼做，我們需強有力的回應。」

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布里姆詢問葛蘭姆，如果台灣與中國之間的緊張局勢升級，他是否會支持授權美國在台灣動武？ 葛蘭姆回應說：「國會需要問問自己，我們是否該與台灣島達成防務協議？我們不該有一個嗎？」

葛蘭姆說，他對動用美軍保衛台灣持非常開放的態度，因為這樣做符合美國的國家安全利益；此外，台灣供應很大比重的高階晶片，讓中國攻下台灣，將危及這些晶片的供應。

葛蘭姆表示，台灣不是問題所在，而是奉行擴張主義的普廷和習近平，但增加美國該地區的存在，可能會降低這對膽大妄為二人組的威脅，他會支持向台灣提供援助，因為台灣是個民主國家，並支持在台灣增加訓練，並提供台灣需要的F-16戰機。

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