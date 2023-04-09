囂張！台灣不是唯一 路透：中國持續模擬攻擊「外國軍事目標」

路透引述知情人士透露，中國軍方演習行徑相當挑釁，一直在台灣西南外海模擬空中和海上攻擊「外國軍事目標」，台灣並非共軍模擬攻擊的唯一目標。圖為中國央視報導軍演畫面。（美聯社）

2023/04/09 22:09

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國「聯合利劍」軍演針對台灣模擬所謂「精確打擊」在週日進入第2天，路透今（9）日報導引述掌握區域安全情勢的知情人士透露，中國一直在台灣西南外海模擬空中和海上攻擊「外國軍事目標」，而「台灣不是他們（共軍）的唯一目標」、「這是非常挑釁的」。

據台灣國防部監控，中國解放軍持續於台海周邊軍演，自9日上午6時至下午4時止， 計偵獲共軍各型戰機70架次，包括蘇愷30、殲11、轟6，其中逾越中線及進入西南、東南空域35架次；共軍軍艦增至11艘次。

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國防部表示，台灣國軍特別注意中國負責陸基飛彈系統的解放軍火箭軍動向，「針對共軍火箭軍部隊動態，國軍亦透過聯合情報、監控及偵察系統綿密掌握，（台灣）防空部隊保持高度警覺」；並重申台灣軍方依「不升高衝突、不引發爭端」原則，適切應對中國軍演。

報導引述國安消息人士指出，中國及台灣的軍艦共約20艘在敏感的台灣海峽中線附近對峙，中、台軍艦各占一半（10艘），但雙方尚屬克制、沒有挑釁行為。

消息人士表示，中國航艦山東號現在約位於台灣東南海域超過400海里處，正實施演練。台灣軍方從過去一週持續監控山東號的動向。

中國官媒央視9日曝光最新畫面顯示，共軍「徐州艦」今天上午在台灣東部海域與我國海軍「宜陽艦」對峙，兩艦目視距離約5海里；共軍山東艦航艦編隊已前出至台灣東部，徐州艦今日亦在台灣以東海域實施戰術動作。

中國軍事科學院研究員趙小卓9日對中共喉舌「環球時報」表示，這是中國首次公開談論以台灣為目標的模擬攻擊，對台打擊目標將包括跑道、軍事後勤設施、移動性的重要目標等基礎設施，「必要時一舉殲滅」。

中國為期三天環繞台灣的軍演將持續到10日，中國解放軍東部戰區的部隊在台灣周圍部署了數十架戰鬥機和軍艦，這被認為是對台灣總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫會晤後的憤怒武力展示。

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