法國馬賽公寓倒塌8失蹤 風勢助長大火搜救受阻

2023/04/10 01:54

〔中央社〕法國地中海城巿馬賽一間公寓建築今天倒塌，有8人失聯。在瓦礫堆中進行的搜救工作為大火所阻，當局警告風勢恐會持續數個小時。

法新社報導，馬賽（Marseille）這棟4層樓高公寓大樓於當地時間凌晨12時40分左右因爆炸而遭到摧毀，鄰近建築有5人受傷。

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當地檢察官洛朗斯（Dominique Laurens）告訴記者，仍有8個人「沒有接聽電話」，並表示目前無法確認建物倒塌原因。

但她表示，瓦斯爆炸「顯然是」可能原因之一。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）稍早在現場告訴記者，受困民眾「生死未卜」。

多名目擊者告訴法新社，他們聽到爆炸聲。

住在拉普蘭區（La Plaine）事發現場附近街道上的莫尼耶（Saveria Mosnier）說：「我當時在睡覺，那聲巨響真的造成整個房間都在震動。我被嚇醒，以為自己在做夢。」

她說：「我們很快地就聞到四周充斥著濃濃瓦斯味，到今天早上都還可以聞到。」

法新社攝影記者從鄰近建築看到，事發現場的瓦礫堆直到下午都還在冒煙。

馬賽市長帕揚（Benoit Payan）稍早在現場告訴記者：「我們得準備好恐怕會有人在這起可怕悲劇中罹難。」

倒塌建築據信每一層樓有一間公寓。逾100名消防隊員投入灌救。由於現場溫度太高，搜救犬無法在碎石之間作業。達馬南表示，將會需要「數個小時，甚至可能更久」，火勢才能夠撲滅。

馬賽海上消防隊指揮官馬蒂厄（Lionel Mathieu）說，要在廢墟中發現可能的生還者，「時間至關重要」。

同一條街上其他建築約有180位居民被疏散，安置到一所學校，當局並且為尋找失蹤家屬的民眾開設了救援中心。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）推文說：「我的心與受到影響民眾和他們的親人同在…謝謝消防隊員和緊急救難工作人員。」1120410

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