習近平耍普廷？ 中駐歐盟大使：外界誤解中俄關係

〔即時新聞/綜合報導〕去年2月俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平發表聯合聲明,稱兩國「友誼無上限」,不久後俄羅斯入侵烏克蘭,爆發烏俄戰爭持續至今,中國也被國際質疑暗助俄國,中國駐歐盟大使傅聰接受《紐約時報》採訪時稱外界誤解中俄關係,他稱所謂的「友誼無上限」只是一種誇飾法的修辭而已。

據《紐約時報》報導,中國駐歐盟大使傅聰5日接受專訪。傅聰稱,中國在這場戰爭中沒有站在俄羅斯一邊,外界針對中俄「友誼無上限」的聲明做文章,他表示所謂的「無上限」只不過是一種修辭形容而已(‘No limit’ is nothing but rhetoric),堅稱中國沒有向俄羅斯提供軍事援助,也沒有承認俄吞併包括克里米亞和頓巴斯在內的烏克蘭領土。

對於為什麼北京方面未譴責俄羅斯侵烏,傅聰指出,因為中國理解此舉是俄國對北約發動防禦性戰爭,發生衝突的原因比西方宣傳的更為複雜。

至於習近平在戰爭爆發後從未與烏克蘭總統澤倫斯基通電,傅聰則辯稱,因為習近平主席很忙,中烏兩國雙方一直有低級別的官員之間交流,強調沒打電話給澤倫斯基並不代表習近平支持俄國。

《紐約時報》認為,中國駐歐盟大使試圖拉開北京與莫斯科的距離,暗示他們的關係可能​​不像他們的領導人曾經宣稱的那樣無上限。

