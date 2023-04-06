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    習近平耍普廷？ 中駐歐盟大使：外界誤解中俄關係

    中國駐歐盟大使傅聰接受《紐約時報》採訪時，稱外界誤解中俄關係，他稱所謂的「友誼無上限」只是一種誇飾法的修辭而已。（法新社）

    中國駐歐盟大使傅聰接受《紐約時報》採訪時，稱外界誤解中俄關係，他稱所謂的「友誼無上限」只是一種誇飾法的修辭而已。（法新社）

    2023/04/06 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕去年2月俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平發表聯合聲明，稱兩國「友誼無上限」，不久後俄羅斯入侵烏克蘭，爆發烏俄戰爭持續至今，中國也被國際質疑暗助俄國，中國駐歐盟大使傅聰接受《紐約時報》採訪時稱外界誤解中俄關係，他稱所謂的「友誼無上限」只是一種誇飾法的修辭而已。

    《紐約時報》報導，中國駐歐盟大使傅聰5日接受專訪。傅聰稱，中國在這場戰爭中沒有站在俄羅斯一邊，外界針對中俄「友誼無上限」的聲明做文章，他表示所謂的「無上限」只不過是一種修辭形容而已（‘No limit’ is nothing but rhetoric），堅稱中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也沒有承認俄吞併包括克里米亞和頓巴斯在內的烏克蘭領土。

    對於為什麼北京方面未譴責俄羅斯侵烏，傅聰指出，因為中國理解此舉是俄國對北約發動防禦性戰爭，發生衝突的原因比西方宣傳的更為複雜。

    至於習近平在戰爭爆發後從未與烏克蘭總統澤倫斯基通電，傅聰則辯稱，因為習近平主席很忙，中烏兩國雙方一直有低級別的官員之間交流，強調沒打電話給澤倫斯基並不代表習近平支持俄國。

    《紐約時報》認為，中國駐歐盟大使試圖拉開北京與莫斯科的距離，暗示他們的關係可能​​不像他們的領導人曾經宣稱的那樣無上限。

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