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    馬克宏抵中國 演說警告北京：若軍援俄羅斯侵略「就是共犯」

    馬克宏5訪問中國，5日下午在北京出席法國大使館主辦的活動，向法國僑民發表演說。（法新社）

    馬克宏5訪問中國，5日下午在北京出席法國大使館主辦的活動，向法國僑民發表演說。（法新社）

    2023/04/05 22:35

    〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏5日展開3天的中國國是訪問，他抵達北京後的首場演說表示，中國與俄羅斯關係密切，能為促成烏克蘭和平扮演「重要角色」，但是他也警告中國，不要支持俄羅斯侵略烏克蘭的行動，否則就是共犯。

    馬克宏5日下午抵達北京後，出席法國大使館舉辦的與法國僑民談話，談到烏俄戰爭，表示由於中國與俄羅斯關係密切，在烏克蘭和平與穩定的共同責任上，「能扮演重要角色」，也因此「與中國對話不可或缺」，「不能讓俄羅斯有和中國對話的獨家權力」，這一點至為重要。

    被問到西方擔心北京或許在考慮軍援莫斯科，馬克宏警告，這麼做就是共犯，「任何人協助侵略者，都會是觸犯國際法的共犯」，「一場久拖的戰爭不符合中國的利益」。

    這是馬克宏4年來首次訪問中國，烏克蘭是其中一個首要議題，法國總統辦公室官員透露，他與習近平會面時會「立場堅定」。

    馬克宏5日在北京的演說指出，國家領土、主權完整，是中國擁護的聯合國憲章的一部分，捍衛這些原則，意味著「共同前進，並且為和平找出一條路」；中國2月提出的烏克蘭和平路線圖，儘管法國並不完全認同，但是這套方案「展現有意願致力於解決這場衝突」，他希望中國能「參與對烏克蘭人民有用處的倡議」。

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