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    再批中國挺俄侵略 歐盟外交首長：歐中關係好壞取決於中俄關係

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾4日在歐盟─美國能源會議後，與美國國務卿布林肯向媒體發表談話。（法新社）（記者管淑平攝）

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾4日在歐盟─美國能源會議後，與美國國務卿布林肯向媒體發表談話。（法新社）（記者管淑平攝）

    2023/04/04 22:55

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在歐盟執委會主席馮德萊恩以及法國總統馬克宏訪問中國前夕，歐盟外交事務最高官員波瑞爾（Josep Borrell）4日批評中國，在俄羅斯侵略烏克蘭之際，對俄國提供支持，這是「明目張膽違反」北京對聯合國的承諾。

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾說，「不能與侵略者為伍」，「對一個（聯合國）安全理事會常任理事國有一明確期待，就是挺身捍衛基於規範的國際秩序，而且中國有道德義務為公正的和平做出貢獻。」

    波瑞爾4日在布魯塞爾與美國國務卿布林肯一起出席歐盟─美國能源會議後，提出上述批評，時值馮德萊恩和馬克宏將同時訪問中國，預計6日與中國國家主席習近平會談，兩人將向中國強調，歐中關係取決於北京與莫斯科的友好程度，並將警告北京不要軍援俄羅斯。馮德萊恩行前先與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，協調策略。

    波瑞爾談到兩週前習近平訪問俄羅斯與俄國總統普廷會面，「他們同意不在外國部署核武，幾天後，俄羅斯在白俄羅斯部署戰術武器、戰術核武」，指普廷宣布打算在白俄部署這類武器。他說，普廷此舉代表情勢再次惡化，也對歐洲安全構成直接威脅，「而諷刺的是，這是在習近平訪問莫斯科大談需要和平，以及他們同意不要在外國部署核武之後」。

    他說，若要歐中關係不惡化，他在期待北京心意轉變，「我們已經向中國表明，他在俄羅斯暴行和戰爭罪行上的立場，將決定我們與北京關係的好壞。」

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