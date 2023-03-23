習近平訪俄鼓舞普廷繼續戰爭 菲克斯：俄羅斯對中國日益依賴

中國國家主席習近平（左）21日與俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮會談。（歐新社）

2023/03/23 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕西方智庫研究員指出，中國國家主席習近平日前造訪俄國，是為了表達對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的支持，但這趟訪問卻也凸顯出中俄之間的關係並不對等，未來俄羅斯恐怕會越來越依賴中國。

《法新社》報導，美國智庫外交關係協會（CFR）歐洲研究員菲克斯（Liana Fix）指出：「習近平的來訪鼓舞了普廷，特別是在海牙發布逮捕令之後。」本月總部位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（ICC）對普廷發布了逮捕令。

請繼續往下閱讀...

菲克斯又說，習近平打算給普廷更多時間，好讓戰爭可以在俄國有利的情勢下結束，「當然，普廷會想要更多，尤其是與中國的天然氣協議，但這次訪問的影響對他來說極為重要，所以他也接受了俄羅斯對中國日益增加的依賴性。」

法國國際關係研究所（IFRI）俄羅斯中心主任塔蒂亞娜讓（Tatiana Jean）也持相同觀點，她說：「從短期來說，普廷（的力量）透過這次訪問得到了加強，但長遠來說，會更加依賴中國。」

歐洲政策分析中心（CEPA）的格林（Sam Greene）將這次訪問描述為習近平給普廷的「禮物」，他在推特上寫著：「基本上來說是北京給予繼續打仗的許可，但這也是習近平給普廷的唯一禮物。」

戰略與國際研究中心（CSIS）的亞特曼（Jon Alterman）則點出：「儘管習近平和普廷有許多共同利益，但越來越顯而易見的是，這不是平等的伙伴關係。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法