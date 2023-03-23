為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平訪俄鼓舞普廷繼續戰爭 菲克斯：俄羅斯對中國日益依賴

    中國國家主席習近平（左）21日與俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮會談。（歐新社）

    中國國家主席習近平（左）21日與俄羅斯總統普廷（右）在克里姆林宮會談。（歐新社）

    2023/03/23 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕西方智庫研究員指出，中國國家主席習近平日前造訪俄國，是為了表達對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的支持，但這趟訪問卻也凸顯出中俄之間的關係並不對等，未來俄羅斯恐怕會越來越依賴中國。

    《法新社》報導，美國智庫外交關係協會（CFR）歐洲研究員菲克斯（Liana Fix）指出：「習近平的來訪鼓舞了普廷，特別是在海牙發布逮捕令之後。」本月總部位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（ICC）對普廷發布了逮捕令。

    菲克斯又說，習近平打算給普廷更多時間，好讓戰爭可以在俄國有利的情勢下結束，「當然，普廷會想要更多，尤其是與中國的天然氣協議，但這次訪問的影響對他來說極為重要，所以他也接受了俄羅斯對中國日益增加的依賴性。」

    法國國際關係研究所（IFRI）俄羅斯中心主任塔蒂亞娜讓（Tatiana Jean）也持相同觀點，她說：「從短期來說，普廷（的力量）透過這次訪問得到了加強，但長遠來說，會更加依賴中國。」

    歐洲政策分析中心（CEPA）的格林（Sam Greene）將這次訪問描述為習近平給普廷的「禮物」，他在推特上寫著：「基本上來說是北京給予繼續打仗的許可，但這也是習近平給普廷的唯一禮物。」

    戰略與國際研究中心（CSIS）的亞特曼（Jon Alterman）則點出：「儘管習近平和普廷有許多共同利益，但越來越顯而易見的是，這不是平等的伙伴關係。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄戰爭導致俄國武器供應短缺 印度官方證實
    2023/03/23 22:31

    烏俄戰爭導致俄國武器供應短缺 印度官方證實
    布林肯酸中俄結盟如「形式婚姻」 俄淪中國小夥伴
    2023/03/23 21:39

    布林肯酸中俄結盟如「形式婚姻」 俄淪中國小夥伴

    合庫中小企業融資業務榮獲三獎座肯定
    俄軍後繼無力 烏克蘭陸軍上將預告：反攻即將到來
    2023/03/23 19:50

    俄軍後繼無力 烏克蘭陸軍上將預告：反攻即將到來
    自由說新聞》習近平見「全球通緝犯」普廷 外媒戳破中俄「遮羞布」假象
    2023/03/20 16:21

    自由說新聞》習近平見「全球通緝犯」普廷 外媒戳破中俄「遮羞布」假象

    2023臺北文創天空創意節 百萬徵件開跑
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播