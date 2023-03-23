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    布林肯酸中俄結盟如「形式婚姻」 俄淪中國小夥伴

    布林肯形容中俄結盟如「形式婚姻」，俄羅斯淪為中國的「小夥伴」。（美聯社）

    布林肯形容中俄結盟如「形式婚姻」，俄羅斯淪為中國的「小夥伴」。（美聯社）

    2023/03/23 21:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯22日表示，當前美國正面臨兩項重大考驗，包括俄羅斯侵略烏克蘭引發的急迫威脅，以及中國帶來的長期挑戰。他提醒，中國正在觀察全世界是否團結對抗這種侵略，從中汲取經驗，若放任俄羅斯攻擊鄰國而未遭究責，將打開「潘多拉盒子」，引發全球衝突。

    布林肯在參院撥款委員會聽證會上，以「形式婚姻」（marriage of convenience），形容中俄結盟。他主張，中俄的世界觀和美國「大不相同」，因此才促成了中俄之間有如「形婚」的結盟，在這段關係之中，俄國是中國較次級的「小夥伴」。

    他指出，俄羅斯和中國是美國的頭號挑戰，是戰略競爭對手，俄羅斯構成「直接、嚴重的威脅」，而中國是「長期挑戰」。他肯認為，中國目前正在全球推動一種「非自由」的世界觀，相要取代美國所主導的國際秩序。另一方面，俄羅斯想要的，並不是國際秩序，而是「世界混亂」。

    談到美國國務院2024財年度預算申請時說，美國面臨來自中國的長期挑戰，為了努力贏得與中國的競爭，並推動印太自由，拜登行政當局把下一財年用於印太地區的預算增加18%。

    過去一年來，俄烏戰爭掀起了各界反思，擔憂是否影響中國統一台灣的進程。布林肯，稱，若世界容許俄國侵略鄰國卻未遭究責，將對未來可能的侵略者「打開潘朵拉的盒子」，導致一個「衝突的世界」。換言之，烏克蘭的局勢不只衝擊烏克蘭，「對亞洲也會帶來深遠影響」。

    布林肯還籲請國會同意繳交1.5億美元（約新台幣45.5億元）會員費，以重新加入聯合國教科文組織（UNESCO），表示美國缺席UNESCO，給了中國制定人工智慧規則的機會。

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