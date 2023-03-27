憂心中俄走太近 歐洲領導人將密集訪中

西班牙總理桑傑士即將訪問中國，與中國國家主席習近平會面。圖為桑傑士二○一八年十一月在馬德里接待來訪的習近平。（美聯社檔案照）

2023/03/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平訪問俄羅斯後，多位歐洲領袖也將密集訪問中國。分析指出，歐盟擔心北京與莫斯科走得太近，正急於穩住對中關係，另一方面則試圖和中國溝通烏克蘭衝突、安全與貿易問題。

美國新聞網站「政客」歐洲版（Politico Europe）報導，習近平結束俄國訪問後翌日，西班牙廿三日宣布，總理桑傑士應習邀請將於卅日訪問中國，出席在海南省舉行的博鰲亞洲論壇，並與中方討論烏克蘭危機。西班牙是北大西洋公約組織（NATO）成員，將於七月擔任歐盟理事會輪值主席國。

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此外，將於四月四日訪問中國的法國總統馬克宏透露，歐盟執委會主席馮德萊恩也將加入他的訪中行程。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），也預計四月前往北京，為中歐高峰會預作準備，並討論烏克蘭戰爭相關議題。

對於歐洲領袖在習近平訪俄後密集訪中，「政客」報導，中俄之間更牢固的夥伴關係，可能使烏克蘭戰爭升級為北約、北京及莫斯科之間的衝突，歐洲擔心中俄走得太近，正急於穩住對北京的關係。報導引述歐洲官員說，「中國並不完美，但我們或許有一天需要它。若干成員國都持這種觀點」。

儘管歐盟領袖擔心中俄走得太近，但布魯塞爾並未就歐盟是否應該對中國採取新的態度達成共識，部分意見認為應對中國採取更強硬的立場。拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）直指，在莫斯科舉行的普習會「讓歐洲大開眼界」，表明中國並未扮演仲裁者角色，而是公然站在俄羅斯一邊，這對歐洲來說是一個挑戰。卡斯林補充說，北京在與俄羅斯的關係中居主導地位，但目前還不清楚兩國想將這種關係​​推向何處。

除歐洲領袖外，新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華也將出席博鰲亞洲論壇，隨後前往北京訪問。至於原定廿七日到卅一日對中國進行國是訪問的巴西總統魯拉，由於確診輕度肺炎，已經取消相關行程，將於日後重新安排。

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