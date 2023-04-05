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    批中國「空洞承諾」 史托騰柏格：中俄同行讓北約與印太更應團結

    北約秘書長史托騰柏格（中）與日本外相、紐西蘭外長和澳洲、南韓駐北約代表團代表會談、合影。（法新社）

    北約秘書長史托騰柏格（中）與日本外相、紐西蘭外長和澳洲、南韓駐北約代表團代表會談、合影。（法新社）

    2023/04/05 23:32

    〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）5日在北約與日本外務大臣林芳正、紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）和澳洲、南韓駐北約代表團代表會面，表達印太與歐洲對彼此安全上的重要性。他也在記者會上批評日前中俄共同聲明是「空洞承諾」。

    北約4、5日舉行外交部長會議，聚焦中國和烏克蘭，邀請日本、南韓、澳洲和紐西蘭4個印太夥伴國家出席。史托騰柏格5日與這4國外長、代表會談時表示，「在一個更加危險和不可預測的世界中，顯然安全已經不再僅僅是指區域的安全，而是全球的安全」，烏俄戰爭及其全球影響，非常清楚表明，「印太地區發生的事情，對歐洲來說很重要」，反之亦然；中俄彼此站得更近了，「這讓我們身為合作夥伴、北約的盟友，更應該站在一起」。

    他在記者會上指出，俄羅斯總統普廷宣布將在白俄羅斯部署戰術核武，顯示日前中國國家主席習近平訪俄，與普廷發表的俄中共同聲明是「空洞的承諾」，「我們需要密切注意的是俄羅斯所作所為。」

    史托騰柏格說，北約尚未見到跡象顯示，俄國已經在執行部署行動，但是，俄國正愈加依賴中國，一部分是因烏克蘭戰爭遭國際制裁，「與中國的貿易，對俄羅斯來說變得更加重要」，「中國拒絕譴責俄羅斯的侵略，它呼應俄國的宣傳，支撐俄國的經濟」；在北京與莫斯科力抗基於規範的國際秩序之際，「我們持續團結在一起更顯重要」。

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