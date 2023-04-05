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    給俄國重擊！ 芬蘭正式加入北約 拜登：普廷分化不成反使北約更強大

    芬蘭外交部大樓4日在芬蘭國旗旁升起北約旗，象徵芬蘭正式加入北約。（法新社）

    芬蘭外交部大樓4日在芬蘭國旗旁升起北約旗，象徵芬蘭正式加入北約。（法新社）

    2023/04/05 00:04

    〔編譯管淑平／綜合報導〕芬蘭在4日北大西洋公約組織（NATO）成立74週年這一天，正式加入北約，成為第31個成員國，這個因為俄羅斯入侵烏克蘭，引起的歐洲冷戰後結盟態勢的重新調整，對俄國總統普廷是一記重擊。

    北約4日在布魯塞爾總部舉行芬蘭入會典禮、升起芬蘭國旗。芬蘭與俄羅斯交界邊境長達1340公里，加入北約後，北約與俄國的邊境加倍。

    芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在入會典禮上說，「我國歷史上的不結盟年代已經結束，一個新的時代開始」。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，俄國總統普廷侵略烏克蘭的一個目標，是削弱北約勢力，「他得到的正好相反」，因為俄國侵略烏克蘭，歐洲國家都想加入北約，「今天芬蘭、很快的瑞典也將成為這個聯盟的正式會員」。

    芬蘭入會的最後一道程序，是4日向北約條約、文件保存國美國遞交北大西洋公約簽署書，出席入會典禮的美國國務卿布林肯接下這份簽署書前說，「我很想說，這或許是我們可以謝謝普廷的一件事，因為他再一次反而促成了他用侵略想防範的事情，造成許多國家相信，他們得加緊守護自己的安全，確保能抵禦俄國可能的進一步侵略。」

    美國總統拜登發表聲明，恭喜芬蘭加入，聲明說，「當普廷發動他對烏克蘭人的殘暴侵略戰爭，他以為能分化歐洲和北約，他錯了」，「今天我們比以往更團結，而且在我們的最新盟友芬蘭加入的強化下，我們將一起持續維護跨大西洋安全，捍衛北約每一寸土地，迎戰我們面臨的任何挑戰。」

    美聯社指出，芬蘭加入北約，為普廷帶來戰略和政治挫敗；普廷一直將北約朝俄國擴張做為他侵略的合理理由之一。史托騰柏格說，芬蘭加入北約後，「最重要的是獲得安全保證，（北大西洋公約）第5條適用於芬蘭」，即北約共同防禦核心條款，任何成員國受到攻擊，將被視為對北約所有成員的攻擊，啟動集體防衛。

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