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    北約秘書長：「幾天內」在北約總部升起芬蘭國旗

    北約秘書長史托騰柏格表示，芬蘭將在幾天內成為北約成員國，圖為史托騰柏格去年10月出席北約國防部長會議的畫面。（路透檔案照）

    北約秘書長史托騰柏格表示，芬蘭將在幾天內成為北約成員國，圖為史托騰柏格去年10月出席北約國防部長會議的畫面。（路透檔案照）

    2023/03/31 22:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕土耳其國會通過支持芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）後，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）3月31日表示，芬蘭會在「幾天內」正式成為北約成員國，並說該國將對這個聯盟「貢獻良多」。

    史托騰柏格在推特發文，向芬蘭恭喜即將加入北約，他寫道「我期待未來幾天內，在北約總部升起芬蘭國旗。團結在一起，我們就更強大、更安全」。

    土耳其國會經歷了數月的延宕，終於在3月30日通過支持芬蘭加入北約，芬蘭進入這個軍事聯盟的道路，掃除了最後一道障礙。

    史托騰柏格在另外發表的聲明中說，「芬蘭擁有高度有能力的軍隊，先進的實力和強而有力的民主制度」，「因此，芬蘭將對我們聯盟貢獻良多。」北約國家外交部長下週將在布魯塞爾總部開會，預期芬蘭屆時將正式加入北約。

    與芬蘭同樣因為俄羅斯侵略烏克蘭而申請加入北約的瑞典，由於仍遭土耳其和匈牙利抵制，加入該聯盟的進程陷入僵局。對此，史托騰柏格堅持，「所有盟國都同意，迅速結束批准瑞典的程序，將符合每一方的利益」，「我期待也能盡快歡迎瑞典成為北約大家庭的正式成員。」

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