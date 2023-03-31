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    土耳其國會通過 芬蘭將成北約第31個成員國

    土耳其國會議員也在30日無異議支持芬蘭加入北約，至此北約目前的30個成員國都同意芬蘭加入。圖為芬蘭總統尼尼斯托（圖左）及土耳其總統艾多根（圖右）。（歐新社）

    土耳其國會議員也在30日無異議支持芬蘭加入北約，至此北約目前的30個成員國都同意芬蘭加入。圖為芬蘭總統尼尼斯托（圖左）及土耳其總統艾多根（圖右）。（歐新社）

    2023/03/31 08:12

    〔即時新聞／綜合報導〕在匈牙利國會及土耳其國會近日陸續通過，支持芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）後，芬蘭接下來只要再完成一些技術性步驟，就將成為北約的第31個成員國。

    俄羅斯大舉入侵烏克蘭引發國際高度關注，與俄羅斯的邊界長達1300公里的芬蘭去年提出想加入北約，但遭到匈牙利及土耳其反對，不過近期匈牙利及土耳其陸續鬆口支持芬蘭，匈牙利議會於本月27日批准拖延數月的法案，允許芬蘭加入北約。土耳其國會議員也在30日無異議支持芬蘭加入北約，至此北約目前的30個成員國都同意芬蘭加入。

    外媒報導指出，在土耳其也通過後，目前芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為以美國為首的防禦聯盟第31個成員國。芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）也在推特發出聲明表示：「我想感謝大家的信任和支持。芬蘭會是一個堅強且有能力的盟邦，並致力於聯盟的安全。」

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也在推特發文表示，樂見土耳其國會完成批准芬蘭入會，並指這將使北約大家庭更強大且安全。美國國務院也樂見土耳其批准芬蘭加入，並鼓勵土耳其也盡快批准讓瑞典加入北約。

    芬蘭總理馬林（Sanna Marin）也表示，芬蘭現在和將來都與瑞典站在一起，並支持其申請加入北約。

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