芬蘭今加入北約 成為第31國

芬蘭總理馬林所屬社會民主黨在二日的國會大選中落敗。圖為馬林二日完成投票後在國會與媒體談話。（彭博）

2023/04/04 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕就在芬蘭即將成為北大西洋公約組織（NATO）第卅一個成員國前夕，總理馬林（Sanna Marin）所屬社會民主黨在二日的國會大選中落敗，中間偏右的國家聯合黨（NCP）取得廿．八％選票成為第一大黨，右翼民粹政黨芬蘭人黨（Finns Party）以廿％得票率居次。由於無一主要政黨得票過半，將由國家聯合黨主導組閣，社民黨成為第三大黨後，也可能加入執政聯盟。

大選結果並不影響芬蘭加入北約的進程。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）三日表示，芬蘭將於四日加入北約，「我們將首次在北約總部升起芬蘭國旗。這對芬蘭的安全、北歐的安全，以及北約整體而言，將是很美好的一天」。美國國務卿布林肯也將前往布魯塞爾，參加北約外長會議，歡迎芬蘭成為北約成員。

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入盟前夕 執政黨敗選

俄羅斯去年二月入侵烏克蘭後，芬蘭棄守秉持數十年之久的不結盟政策，申請加入北約。而受到烏戰影響，本次大選也以隨之牽動的經濟和安全議題為主軸。五十三歲的國家聯合黨黨魁歐爾波（Petteri Orpo）宣布勝選，強調本次大選結果顯示，NCP提出的政策獲得強大民意授權。至於選後可能與哪些政黨共同執政，歐爾波持開放態度，包括馬林的社會民主黨。

歐爾波曾擔任農業和林業部長、內政部長和財政部長等多個政府職務，被視為溫和而圓滑的談判者。他在選戰期間主打經濟議題，指責馬林製造太多國債，主張設定嚴苛的國債上限；馬林的社民黨則傾向刺激投資抵銷債務。社民黨得票率約十九．九％跌至第三，但相較於上次大選，得票率仍有提升。

疫情又烏戰 導致國債攀升

芬蘭向來以謹慎用度和高信用評級馳名，但近年因社福資金、緩解武漢肺炎疫情影響、強化國防、處理能源危機導致國債攀升。

芬蘭公共債務在馬林任內增加四三○億美元至二一二○億美元。受到烏戰影響，芬蘭將增加國防預算至GDP占比二．二五％，略高於北約設定的二％。

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