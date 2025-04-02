批韓國瑜發「燙金假單」救周萬來 吳思瑤：立院已無法無天！

立法院司法法制委員會，民進黨立院黨團擺放協尋周萬來看板。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 10:04

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立院司法委員會邀周萬來列席 韓國瑜出手解圍

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，民進黨團發出甲級動員，於上午7時許搶先進入會議室，稍早立法院長韓國瑜發函表示，擴遷建案已列為黨團協商議題，他是會議主席，宜於協商會議中處理，本次司法委員會邀請幕僚長等人，未便出席尚祈諒解。民進黨團幹事長吳思瑤怒批「無法無天！」為何可以說不來就不來？

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林楚茵質疑韓國瑜愚人節發文詐騙全台灣

對於函文壓日期是4月1日，黨團副幹事長林楚茵也質疑，韓國瑜在4月1日愚人節發文，詐騙全台灣！

吳思瑤怒批，院長用一紙公文說明，他不會讓周萬來等國會幕僚列席委員會，這實在是比荒謬更荒謬，這個立院已經無法無天了。民進黨團會表達嚴重的抗議和譴責，韓國瑜一定要為這種民主失序負起全責。

吳思瑤指出，國會擴遷建的議題雖然確實需要協商，本屆也曾排案在委員會進行質詢，因為新任國會議長必須提出他的願景、規劃，為何今天韓國瑜還要用一紙公文來替周萬來請假、說謊，說周等人可以不需要來開這場會，那不是自己自己打臉自己嗎？為什麼去年可以，現在不行？

「現在的立院無法無天，居然可以違法開會、非法表決，而我們依循程序的合法會議卻不得召開！」吳思瑤批評，從來沒有這麼無法無天的立法院長，從來沒有這麼膽大妄為的秘書長，愛來就來、不來就不來，「所以周萬來不只是『周亂來』啊，他現在變成周不來了。這是我擔任立委9年，第一次拿到院長的函文。

對於函文壓的日期是4月1日，吳思瑤說：「這真的是愚人節的玩笑嗎？韓國瑜在愚人節開了全台灣最大的一個玩笑。」她強調，民進黨團一早7點就在委員會等待開會，一直到開會前才收到這張姍姍來遲的函文，「你把在場不分黨派，國民黨也有，民進黨也有，一早來排隊登記質詢問政的立委，全部當傻瓜嗎？」

吳思瑤質疑，「什麼時候院長可以決定召委排案的權力，以及哪些官員要來，那不來。什麼叫藐視國會，這就是藐視國會。這是非常可恥的民主笑話。」

民進黨團副幹事長林楚茵表示，周萬來畏罪潛逃，漏夜違法召開院會不敢面對，今天司法委員會召開會議，要求周報告，結果周不敢出席，竟動用韓國瑜幫忙請假。她真是大開眼界，第一次看到立院「燙金假單」，「韓國瑜一張紙，秘書長可以請假不來，委員會可以不開，真是一人得道雞犬升天！」

「韓國瑜好大！」林楚茵說，立院隨便亂搞，半夜違法開會，正式會議出一張假單就不來，「韓國瑜與周萬來是在忙什麼？開會不來，是在研究中午要訂什麼便當嗎？」誰讓韓、周如此無法無天，就是國民黨多數暴力下的立院，唯有罷免國民黨立委，才能終止立院亂象！「大罷免、大成功；大罷免、救民主！」

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