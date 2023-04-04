芬蘭入北約俄稱加強邊境軍力 北約：尚無駐軍要求

北大西洋公約組織（NATO）3日宣布，芬蘭將在週二正式成為北約成員國，對此俄羅斯副外交部長格魯希科（見圖）指出，俄方將增強西北部的軍力部署，以確保俄羅斯的軍事安全。（路透）

2023/04/04 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）3日宣布，芬蘭將在週二正式成為北約成員國，對此俄羅斯副外交部長格魯希科（Alexander Grushko）指出，俄方將增強西北部的軍力部署，以確保俄羅斯的軍事安全。北約對此則回應，目前尚未接到來自芬蘭的駐軍要求。

芬蘭將於當地時間週二起加入北約，成為第31個成員國。與芬蘭接壤的邊界綿延長達1300公里的俄羅斯也隨即做出回應，俄羅斯副外交部長格魯希科（Alexander Grushko）指出，將加強俄羅斯境內西部和西北部的軍力部署，並強調若其他北約成員國在芬蘭領土部署部隊和資源，俄方也將採取額外措施，以確實地確保俄羅斯的軍事安全。

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不過針對芬蘭加入，北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）表示，目前芬蘭當局並未要求北約成員國在芬蘭領土駐軍。雖然未來可能會出現這樣的要求，但屆時也將不得不仔細考慮。針對俄方表示要加強西北部的軍力，包爾則表示，目前還沒有看到任何確定的部隊調動。他認為俄方多數部隊都需要放在烏克蘭，認為俄方無法負擔，在沒有直接威脅的芬蘭邊境部署大量軍隊。

包爾也指出，若俄方真的發起攻擊，北約國家也將依照計畫，透過戰略增援來幫助及保衛芬蘭。

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