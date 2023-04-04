芬蘭正式加入！北約與俄接壤邊界翻倍 克宮揚言反制

芬蘭外交部長（左）向北約創始條約的保管人美國國務卿布林肯（右）遞交加入文件後，芬蘭在北約成立74周年當天成為最新成員國。中間為北約秘書長史托騰柏格。（美聯社）

2023/04/04 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕北歐國家芬蘭週二（4日）正式成為北大西洋公約組織（NATO）的第31個成員國，讓北約和俄羅斯接壤的邊界長度翻倍。克里姆林宮表示，北約擴張是對「俄羅斯安全的攻擊」，揚言將採取反制措施。

綜合外媒報導，芬蘭和其鄰國瑞典去年申請加入北約，但瑞典因土耳其等因素卡關。在週二的一場儀式上，芬蘭外交部長向北約創始條約的保管人美國國務卿布林肯遞交加入文件後，芬蘭在北約成立74周年當天成為最新成員國。芬蘭國旗已在布魯塞爾北約總部升起，按字母順序，芬蘭國旗位於愛沙尼亞和法國的國旗之間。

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俄國總統普廷一向反對北約擴張，甚至以此為由入侵烏克蘭，但卻促使芬蘭和瑞典放棄軍事不結盟政策。芬蘭與俄國接壤的邊界長達1340公里，隨著芬蘭加入，北約與俄國的邊界也擴大了一倍。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，「這將使芬蘭更安全，北約更強大」。他也說，普廷曾宣告侵烏目標是減少與俄國邊界接壤的北約國家數量，「但他的行動結果恰恰相反」。

芬蘭今後得到北約第5條的保護，該條款是集體防禦承諾：對一個北約成員的攻擊「應被視為對所有北約成員的攻擊」。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「北約的擴大是對我們安全和國家利益的攻擊，讓局勢進一步惡化」。他說，「這迫使我們採取反制措施......在戰術和戰略方面」。但他沒有透露更多細節。

佩斯科夫警告，俄國將密切關注北約如何利用芬蘭領土「在靠近我們邊界的地方部署武器系統和基礎設施，可能對我們構成威脅......將基於此採取措施」。

芬蘭國旗（右起第4）已在布魯塞爾北約總部升起，按字母順序，芬蘭國旗位於愛沙尼亞和法國的國旗之間。（路透）

芬蘭內政部大樓已升起北約旗幟。（法新社）

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