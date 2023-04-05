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    「蔡麥會」明登場 美國18位與會跨黨派議員名單曝光

    總統蔡英文明天清晨即將在加州洛杉磯會晤美眾議院議長麥卡錫，受到國際高度關注。（美聯社，本報合成）

    總統蔡英文明天清晨即將在加州洛杉磯會晤美眾議院議長麥卡錫，受到國際高度關注。（美聯社，本報合成）

    2023/04/05 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文即將在美西時間5日上午10點（台灣時間6日清晨1點）在加州洛杉磯會晤美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），受到國際高度關注。麥卡錫辦公室在證實與蔡英文將於雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）見面的行程後，也釋出「蔡麥會」與會議員名單，包括麥卡錫本人在內，共有18名民主黨及共和黨議員參加。

    根據美媒《自由亞洲電台》（RFA） 4日獨家取得由麥卡錫辦公室提供的與會名單，除了麥卡錫，與會主要成員有眾院民主黨核心小組主席阿圭拉（Pete Aguilar）、中國問題特別委員會共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）、中國問題特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）。

    美眾院中國問題特別委員會還有8名跨黨派成員參加，分別為共和黨籍的希門尼斯（Carlos Gimenez）、辛森（Ashley Hinson）、穆羅爾（John Moolenaar）、施蒂爾（Michelle Steel）、維特曼（Rob Wittman）；民主黨籍的莫爾頓（Seth Moulton）、史蒂文絲（Haley Stevens）、托雷斯（Ritchie Torres）。

    此外，知名友台眾議員匡希恆（John Curtis）、民主黨眾議員布朗利（Julia Brownley）、共和黨眾議員凱利（Trent Kelly）、史米斯（Adrian Smith）、辛克（Ryan Zinke）也將與會。

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