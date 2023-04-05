蔡英文會麥卡錫 160名國際媒體大陣仗關注

總統蔡英文將在美國時間5日與美眾院議長麥卡錫會面。（法新社、資料照，本報合成）

2023/04/05 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣總統蔡英文預計美西時間5日上午，在加州洛杉磯雷根總統圖書館與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。這場歷史性會面備受國際關注，包括美國主流媒體在內，有超過160名國際媒體記者申請採訪。

據《中央社》報導，麥卡錫將在美西時間明天（5日）上午10點（台北時間6日凌晨1點），於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）迎接總統蔡英文，隨後麥卡錫與蔡總統閉門會談，跨黨派國會領袖參與；麥卡錫與蔡總統於中午12點一同向媒體發表聲明，出席會談的跨黨派議員則將在下午2點召開記者會回答媒體提問。

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報導指出，蔡總統與麥卡錫的本次會談，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，受到國際媒體關注。據了解，這場會面超過160名媒體記者報名，包括美國當地主流媒體與國際重要媒體。

麥卡錫辦公室對外發布媒體採訪通知時，用「台灣總統」（President of Taiwan）稱呼蔡英文。

中國外交部發言人毛寧表示，中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。對此，白宮則表示，希望北京不要反應過度。

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