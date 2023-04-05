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    蔡英文會麥卡錫 美學者：北京應用更成熟方式處理

    總統蔡英文將在美國時間5日與美眾院議長麥卡錫會面。（法新社、資料照，本報合成）

    總統蔡英文將在美國時間5日與美眾院議長麥卡錫會面。（法新社、資料照，本報合成）

    2023/04/05 08:47

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣總統蔡英文結束貝里斯國是訪問後過境美國，將在美西時間5日與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中國對此反對「美台官方接觸」。美國知名中國問題專家、紐約法學院榮退教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen）認為，北京當局應該以更成熟的方式處理美台會面。

    根據《美國之音》報導，蔡英文先前在紐約的過境行程中，嚴格遵循美台雙方非正式關係對台灣總統的過境要求，大部份活動都採閉門進行。孔傑榮表示：「我認為北京應該以更加成熟的方式面對次會面，因為他們應該意識到，現在蔡英文透過在美國與麥卡錫會面，排除了麥卡錫訪台的可能性。」

    孔傑榮指出：「我們許多人都擔心麥卡錫訪台可能造成的影響，因為麥卡錫比裴洛西（Nancy Pelosi）更具『煽動性』，可能重燃裴洛西訪台時北京的劇烈反應。」孔傑榮認為，北京方面不應該做出強烈反應，當美中兩國應該努力改善關係時，北京當局作出強烈反應會讓中國看起來非常糟糕且不成熟。

    美國「北京之春」雜誌榮譽主編胡平則認為，北京一定會對蔡英文與麥卡錫會晤作出反應，但反應強度不可能高過裴洛西訪台。

    胡平分析，由於麥卡錫是共和黨人，他與蔡英文會面的敏感度要比裴洛西訪台還低；此次會面是蔡英文過境時在美西會面，可見美方已有部份妥協；最後，由於台灣2024將大選，北京此時反應過於強烈將有「幫民進黨助選」的副作用，所以北京當局不可能作出特別強烈的反應。

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