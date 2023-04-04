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    可攜帶戰術核武！俄防長證實「伊斯坎德M」已移交白俄

    俄羅斯提供白俄羅斯「伊斯坎德」飛彈，此型飛彈可搭載核彈頭。（路透）

    俄羅斯提供白俄羅斯「伊斯坎德」飛彈，此型飛彈可搭載核彈頭。（路透）

    2023/04/04 19:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷3月25日宣布，俄羅斯將在白俄羅斯境內部署戰術核武器。俄羅斯國防部長紹伊古4月4日證實，能夠攜帶此類彈藥的「伊斯坎德M」（Iskander-M）彈道飛彈系統，已經交給白俄羅斯武裝部隊，同時展開了一系列飛彈操作的培訓。

    《俄新社》報導，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在與俄羅斯聯邦武裝部隊領導層的專題電話會議上說：「伊斯坎德-M戰術飛彈系統已移交給白俄羅斯武裝部隊，它既可使用常規彈頭，也可使用核彈頭。」

    紹伊古補充說，從4月3日開始，白俄羅斯人員在俄國境內一處訓練場，接受了一系列飛彈使用的培訓。他還表示，除此之外，白俄羅斯的部分戰機已經獲得了使用核武器打擊敵方目標的能力。

    「伊斯坎德M」以每秒2100至2600公尺（6至7馬赫）和50公里高度採超音速飛行。飛彈重量為4615公斤，彈頭為710至800公斤，射程雖僅500公里，但具有突破攔截系統的能力。

    「伊斯坎德Ｍ」系統，裝備2枚由固態燃料推進的單節導引飛彈，型號稱為9M723K1，每枚飛彈都能在整個飛行路徑中獲得控制，也都各自搭載1枚無分導式彈頭。每1枚飛彈可由部署的發射載具，於數秒內瞄準各自目標，雷達反射面積小。由於採用機動化發射，讓對方非常難以防範。

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