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    麥卡錫將與蔡英文會面 中國氣炸：極大傷害14億中國人感情

    美國聯邦衆議院議長麥卡錫辦公室證實，麥卡錫5日將在加州雷根總統圖書館，與返程過境美國的台灣總統蔡英文會晤。（美聯社）

    美國聯邦衆議院議長麥卡錫辦公室證實，麥卡錫5日將在加州雷根總統圖書館，與返程過境美國的台灣總統蔡英文會晤。（美聯社）

    2023/04/04 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦衆議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室證實，麥卡錫5日將在加州雷根總統圖書館，與返程過境美國的台灣總統蔡英文會晤，引當中國當局不滿，中國駐洛杉磯領事館表示兩人會晤將「極大傷害地14億中國人民的民族感情」。

    據《法新社》報導，總統蔡英文將與美眾議院長麥卡錫在加州會面消息傳出後，中國駐洛杉磯領事館發表聲明表示，不要「重複過去的災難性錯誤」與蔡英文會面，稱無論麥卡錫以何種身份會見蔡英文，都將極大傷害地14億中國人民感情，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，影響中美關係的政治基礎，進一步損害北京與華盛頓之間的關係。

    中國駐洛杉磯領事館所謂的「重複過去的災難性錯誤」意旨前眾議院議長裴洛西訪台一事，不過針對麥卡錫與蔡英文將會面一事，白宮國家安全會議（NSC）發言人、戰略溝通協調官柯比（John Kirby）事前已強調，中方沒有理由對此反應過度。

    若行程未變動，這將是台灣總統首次與美國衆院議長在美國本土會面，也是美國和中國1979年建交以來，台灣總統在美國進行的最高層級面對面會晤。

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