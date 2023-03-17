蔡英文出訪將過境美國 白宮：符合一貫做法 對台關係不變

蔡英文將在3月底出訪，並將過境美國。美國白宮發言人尚皮耶（見圖）16日表示，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法。（路透）

2023/03/17 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導總統蔡英文將在3月底出訪，將過境美國。美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）16日表示，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質維持不變。

英媒「金融時報」（Financial Times）日前報導，指總統蔡英文將訪問中美洲，並將過境美國，預計也將在加州與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。

請繼續往下閱讀...

尚皮耶於美國當地時間16日在例行簡報被問到，總統蔡英文過境美國時，是否會與白宮官員會晤？與麥卡錫會面是否會產生一些影響？

對此尚皮耶回應，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法，強調美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。她也指出，歷任台灣總統都曾過境美國。蔡總統自2016年上任以來，已6次過境美國，且都十分順利沒發生任何問題。

尚皮耶也指出，這類過境行程是出於對訪客安全、舒適、便利與尊嚴考量，也符合美國的一個中國政策。尚皮耶也提到，過境並非訪問，既是私人，也帶有官方及非官方的性質。

尚皮耶也說，在過去的過境期間，台灣高層官員通常會見美國國會議員。國會是獨立且平等的政府機構。不過她也強調，此時台灣應該還沒有正式宣布有關過境美國的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法