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    大批選手命喪戰亂中 烏體育部長：戰爭已殺死262名運動員

    烏克蘭青年與體育部長古澤特提到，在烏俄戰爭期間，已有262名烏克蘭運動員死亡。圖為在基輔一處泳池內練習的選手。（美聯社）

    烏克蘭青年與體育部長古澤特提到，在烏俄戰爭期間，已有262名烏克蘭運動員死亡。圖為在基輔一處泳池內練習的選手。（美聯社）

    2023/04/02 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，不少烏克蘭運動員響應國家號召，投身戰場保家衛國，甚至戰死沙場。烏克蘭青年與體育部長古澤特（Vadym Gutzeit）1日在基輔與國際體操總會主席渡邊守成在基輔會面，古澤特提到，在烏俄戰爭期間，已有262名烏克蘭運動員死亡，烏克蘭也有363處體育設施被戰火摧毀。

    根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，國際奧會（IOC）3月28日時提議允許俄羅斯與白俄羅斯運動員參與國際體育賽事，並禁止任何積極支持俄羅斯對烏戰爭的人參加賽事，而直到目前為止，已有30多國呼籲國際奧會繼續禁止雙俄參加國際體育賽事，其中也包括2024巴黎奧運。

    烏克蘭青年與體育部長古澤特與烏克蘭總統府辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）4月1日與國際體操總會主席渡邊守成，古澤特提到，由俄羅斯發起的戰爭已造成262名俄羅斯運動員死亡，並有363處體育設施被戰火摧毀。

    古澤特強調：「對我們來說，在體育比賽和奧運賽事中沒有來自俄羅斯的運動員，這點非常重要，因為他們都支持這場戰爭，還參加支持這場戰爭的活動。一些俄國運動員穿著戰爭象徵物，且沒有公開譴責殺害烏克蘭運動員的行為。」

    針對國際奧會提議允許雙俄運動員參加2024奧運賽事，烏克蘭政府已決定烏克蘭運動員必須對此抵制。

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