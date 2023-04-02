俄國任安理會輪值主席 烏外長：世上最糟的愚人節玩笑

針對俄羅斯擔任聯合國安理會輪值主席國，烏克蘭外交部長庫列巴表示：「這是世界上最糟的愚人節玩笑。」（歐新社）

2023/04/02 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會輪值主席國由15個成員國擔任，並按照國家名稱自母順序進行輪值，而俄羅斯4月接任安理會主席國，由於烏俄戰爭未平，俄羅斯的侵略者行徑又與聯合國安理會相違背，引起烏克蘭與國際不滿。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示：「這是世界上最糟的愚人節玩笑。」

綜合外媒報導，俄羅斯除了在今年4月接任安理會輪值主席國之外，上一次擔任此職務就是在去年2月，俄羅斯在去年2月底入侵烏克蘭。庫列巴指出俄羅斯擔任安理會輪值主席國的荒謬之處，他強調：「經常系統性違反所有國際安全基本規則的國家，正在主持一個唯一使命是保護國際安全的機構。」

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庫列巴表示，讓俄羅斯擔任安理會輪值主席，無疑是給國際社會的臉上打了一記耳光，是時候針對包括安理會在內的全球機構進行全面改革，為的就是要防止恐怖主義國家以及任何朝此前進的國家破壞和平。

烏克蘭總統澤倫斯基對此也提到，俄羅斯出任聯合國安理會主席，「很難想像還有什麼事比這更能證明這些機構（的權威與公信力）已經徹底破產」。烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）則說：「這不僅是種恥辱，更是對基於規則而生的國際關係體系又一次象徵性打擊。」

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