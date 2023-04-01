聯合國糧食計劃署：需要數十億美元來避免大規模動亂、飢餓

聯合國世界糧食計劃署（WFP）主席大衛比斯利呼籲各國提供資金救援饑荒。（美聯社）

2023/04/01 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界糧食計劃署（World Food Program）主席大衛比斯利（David Beasley）昨天（3月31日）發出警告。如果沒有多於數十億美元來養活數百萬身陷饑荒的人，世界將在未來12到18個月內看到大規模移民、國家動盪以及飢餓的成人與兒童。

根據《美聯社》報導，聯合國世界糧食計劃署主席大衛比斯利嚴重警告，世界的機慌和動亂若再不積極投入資金處理，未來一年多會看到大規模國家動亂與饑荒。比斯利讚揚美國和德國在去年增加的投資，並敦促中國、波斯灣的阿拉伯國家（Gulf nations）、億萬富翁和其他國家「要加緊腳步」。

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比斯利之前接受採訪時表示，他「極度擔心」世界糧食計劃署今年無法籌到約230億美元的所需款項來幫忙需被援助的數百萬人。而比斯利下週將把世界上最大人道主義組織的領導權交給美國大使辛蒂麥肯，由他擔任聯合國世界糧食計劃署的新主席。

比斯利坦言，「在現在這個階段，坦白說，如果我們能得到預計所需的40%，我會感到意外」。

在去年，比斯利為世界糧食計劃署籌集了142億美元，比他接任執行董事的2017年的60億美元增加了超過一倍。而這筆款項幫助了120多個國家、地區，總計超過1.28億人。他也呼籲世界第二大經濟體中國「需要參與多邊世界」，表示願意提供協助是很關鍵的，「他們有道德義務去這麼做」。

比斯利說，他沒意料到的是衝突和戰爭、氣候衝擊、武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發和烏俄戰爭。在2020年初武漢肺炎開始傳播前，因為全球不穩的情況，急需食物的8000萬人增加到1.35億，而在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭（世界的糧倉）之前上升到2.76億，現在又累積到3.5億人，數字不斷攀升。

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