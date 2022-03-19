俄軍圍城阻救援物資 聯合國WFP：令人無法接受

聯合國世界糧食計劃署（WFP）今（19）日指出，俄軍圍攻馬立波（Mariupol）等城市，不讓糧食等緊急物資進入的作法，在21世紀完全令人無法接受。圖為18日馬立波民眾經過被親俄叛軍戰車封鎖的道路。（路透）

2022/03/19 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾3週，並持續圍攻、砲轟烏國城市。聯合國世界糧食計劃署（WFP）今（19）日指出，俄軍圍攻馬立波（Mariupol）、不讓糧食等緊急物資進入的作法，在21世紀完全令人無法接受。

《法新社》報導，聯合國WFP特派員克恩（Jakob Kern）19日表示，遭俄軍圍城、轟炸多日的港口城市馬立波情況極度危急。俄軍已經完全包圍該城，包括WFP在內的許多人道組織完全無法進入，糧食等緊急物資也無望輸送。

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對此，克恩表示，俄軍這個戰術「在21世紀是完全令人無法接受的」。克恩說，WFP希望可以紓解至少310萬烏克蘭境內難民的缺糧困境，但因俄軍威脅，沒有司機願意冒生命危險輸送這些物資。

除馬立波外，東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）也都面臨相同困境。克恩說，要在戰火和供應鏈全斷的情況下讓烏克蘭的糧食庫存「從零開始」累積，任務十分艱難。

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