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    南非「刀鋒戰士」10年前殺女友入獄 聲請假釋遭駁回

    南非知名的截肢短跑選手，外號「刀鋒戰士」、「刀鋒跑者」的帕拉林匹克運動會金牌得主皮斯托里斯（右）2013因槍殺女友（左）被判刑入獄。皮斯托里斯近期聲請假釋，但遭駁回。（法新社資料照）

    南非知名的截肢短跑選手，外號「刀鋒戰士」、「刀鋒跑者」的帕拉林匹克運動會金牌得主皮斯托里斯（右）2013因槍殺女友（左）被判刑入獄。皮斯托里斯近期聲請假釋，但遭駁回。（法新社資料照）

    2023/04/01 13:14

    〔中央社〕南非當局和律師表示，因10年前槍殺女友而入獄的南非帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者（刀鋒戰士）」皮斯托里斯（Oscar Pistorius）近期聲請假釋，今天遭到駁回。

    法新社報導，南非矯正署表示，假釋委員會認為皮斯托里斯尚未服滿出獄所需的最低刑期。

    這個理由令人意外，甚至有法律專家形容為「不尋常」，因為矯正署先前表示，皮斯托里斯服完過半刑期後，就符合假釋的資格。

    當假釋遭駁回時，受刑人有權向法院聲請複核。

    2013年西洋情人節當天凌晨，皮斯托里斯在他位於普勒托利亞（Pretoria）戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃模特兒女友瑞娃．史蒂坎（Reeva Steenkamp）。

    皮斯托里斯因為穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒跑者（刀鋒戰士）」之名。經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。

    他當時並未認罪，否認在盛怒下殺害史蒂坎，並聲稱他在案發時把史蒂坎誤認是竊賊。

    史蒂坎的雙親反對假釋，也樂見當局駁回假釋聲請的決定。史蒂坎的雙親說，他們不相信皮斯托里斯如實說出事發經過，也不認為他表現出悔意。

    史蒂坎的雙親透過律師發表聲明說：「我們樂見今天的決定，但這仍然沒什麼好慶祝。我們非常想念瑞娃（史蒂坎），且餘生都將如此。我們相信正義，希望正義能持續伸張。」

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