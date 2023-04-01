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    影片曝光！墨西哥移民拘留中心大火39死 總統座車遭移民圍堵

    墨西哥總統歐布拉多座車昨在華雷斯城遭大批移民包圍。（美聯社）

    墨西哥總統歐布拉多座車昨在華雷斯城遭大批移民包圍。（美聯社）

    2023/04/01 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥沿美國邊境一處移民拘留中心上月28日發生大火至少造成39人死亡，引發國際關注與撻伐，該國總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）曾誓言究責到底，他昨天大動作安排前往當地卻沒有慰問行程，僅會面地方官員，讓大批移民們氣惱直接攔車要他給公道。

    綜合外媒報導，墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）移民避難所近幾週擠滿中南美州移民，他們等待有機會進入或越境進入美國，總統歐布拉多因美壓力，對移民採取強硬政策，出動軍隊、大批警力將移民遣返。當局稱，為抗議遣返，拘留中心移民點燃床墊因此引發大火，但是監視器畫面批露拘留中心工作人員自顧逃生，不顧移民們仍在鐵門上鎖的拘留室內，導致悲劇發生。

    移民拘留中心大火引發國際關注，國際特赦組織大力抨擊墨西哥「把人關起來，無法逃離火場」等，歐布拉多上月28日誓言將「追究責任到底」，他昨大動作還前往華雷斯城，且在出發前對外表示，「我承認大火對我也造成了很大的傷害、整個撕裂我的靈魂。」

    外界原期待他到訪當地慰問移民，但是歐布拉多只與當地官員會面並宣傳社會福利政策，社群流傳影片則顯示，大批移民直接在大馬路上圍堵歐布拉多座車，試圖攔車聲冤，他們不斷敲打門窗，但是總統休旅座車沒有停下仍緩慢前行。有移民表示，他們想讓總統知道他們正處於危機之中，並為大火罹難者喊冤。

    針對中南美洲移民問題，歐布拉多昨也指責美國說，美國與其向烏克蘭提供軍事援助，不如在拉丁美洲的經濟發展上投入更多資金，讓移民不必因生活困頓從家鄉出走。他也宣布，為確保移民人權，當局將成立委員會。

    墨西哥總統歐布拉被遭大批移民包圍後，他一度開窗和移民對話。（美聯社）

    墨西哥總統歐布拉被遭大批移民包圍後，他一度開窗和移民對話。（美聯社）

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