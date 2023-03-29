畫面曝光！墨西哥移民拘留中心大火 警衛親睹火勢竟默默走開

墨西哥華雷斯城一處移民拘留中心28日發生大火，目前已造成38人死亡，墨國部隊在事發地點警戒。（路透）

2023/03/29 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕緊鄰美國邊境的墨西哥城市華雷斯城（Ciudad Juarez）一處移民拘留中心，昨（28日）發生大火，截至目前已造成38人死亡、28人重傷。起火原因是部分移民為了抗議墨國政府欲將其驅逐出境，放火點燃床墊而釀成悲劇。

據《美聯社》報導，華雷斯城移民拘留中心的監控畫面今（29日）曝光，引發輿論譁然。只見事發當下，部分移民縱火點燃床墊後，警衛竟迅速走避，絲毫沒有救援移民的舉措。隨後濃煙瀰漫整個拘留所，遂造成重大傷亡。

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火災數小時後，移民拘留中心外一排排屍體被銀色床單覆蓋著。華雷斯城與美國德州城市、埃爾帕索（El Paso）相連，是各國移民的主要過境地點。

墨西哥國家移民署（INM）最初表示至少40人死亡，後證實有重複計算情形，更正死亡人數為38人；另有28人仍在搶救，「傷者情況相當嚴峻」。

墨國移民署稱火災發生時，拘留中心共關押68名來自中、南美洲的男子，國籍包括瓜地馬拉、宏都拉斯、委內瑞拉和薩爾瓦多。

影片中2名警衛衝進畫面，緊閉的金屬門內至少有1名移民伸手呼救，警衛非但沒有試圖打開牢房，反而在數秒內迅速逃逸。墨西哥內政部長洛佩斯（Adán Augusto López）在接受當地記者多里加（Joaquín López Doriga）採訪時，證實了影片的真實性。

23歲的委內瑞拉婦女馬爾克斯（Katiuska Márquez）帶著2個孩子，正在事發地點尋找和她一起旅行、同父異母的兄弟馬敦納多（Orlando Maldonado）。馬爾克斯說：「我們只想知道他是活著還是死了」。

馬爾克斯進一步表示，她想知道為何警衛全活著逃了出來，卻只有移民罹難，「警衛怎麼不把他們（移民）救出來？」當局至今沒有針對此事給出任何回應。

Es criminal. Así dejaron encerrados a los migrantes en la Estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/MwwMGi1cTl — Joaquín López-Dóriga （@lopezdoriga） March 28, 2023

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