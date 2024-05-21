為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

婦人背包鍊條「閃耀動人」中海關攔查發現是純金、總價逾222萬

中國海關在一架入境航班中查獲兩個斜背包的金屬鍊條背帶有異，經送驗後發現兩條金屬鍊條都是999純金。（圖擷取自微博）

中國海關在一架入境航班中查獲兩個斜背包的金屬鍊條背帶有異，經送驗後發現兩條金屬鍊條都是999純金。（圖擷取自微博）

2024/05/21 12:17

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關近期破獲黃金走私案，在一架入境航班中查獲兩個斜背包的金屬鍊條背帶有異，經送驗後發現兩條金屬鍊條都是999純金，2條鍊條重量近800公克，換算市價約新台幣222.1萬元。

中國海關總署在官方微博帳號「海關發布」20日發文指出，廣州海關所屬廣州白雲機場海關人員近日針對一架入境航班檢查時，發現一名婦人身上斜背包的金屬鍊條有異，在經過X光機檢查時發現異常，海關人員發現金屬鍊條密度較大，疑為黃金製品，而這條金屬鍊重達500公克。

隨後海關人員又在同一航班的另一名旅客隨身行李中查獲類似斜背包，金屬鍊條同樣疑似為黃金製品，重量為299.4公克。兩條金屬鍊條經過專業機構鑑定後，確定兩條金屬鍊條為黃金製，黃金含量達99.9％，總重量約799.4公克。中國海關總署表示，兩名旅客承認是為了躲避當局監管規定，自行更換斜背包的金屬鍊條，企圖攜帶黃金入關。

黃金20日價格上漲至歷史新高，現貨黃金上漲0.9%至每盎司2435.96美元，早盤觸及2449.89美元的歷史高點，現貨黃金相當於每盎司新台幣7萬8730元，而這兩條金鍊價值約新台幣222.1萬元。

中國海關在一架入境航班中查獲兩個斜背包的金屬鍊條背帶為純金，2條鍊條重量近800公克，換算市價約新台幣222.1萬元。（圖擷取自微博）

中國海關在一架入境航班中查獲兩個斜背包的金屬鍊條背帶為純金，2條鍊條重量近800公克，換算市價約新台幣222.1萬元。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美中貿易戰重啟 中國Q1大拋美債、狂囤黃金
2024/05/17 05:30

美中貿易戰重啟 中國Q1大拋美債、狂囤黃金
中國拋售美國國債 7個月來高達740億美元
2024/05/21 06:55

中國拋售美國國債 7個月來高達740億美元

寶偉遇花園 泰山明志商圈 千坪公園首排
黃金漲不停再創歷史新高價！白銀登逾11年高點
2024/05/21 08:53

黃金漲不停再創歷史新高價！白銀登逾11年高點
3種貴金屬買起來？分析師：黃金、白銀及鉑金漲勢可期
2024/05/17 06:15

3種貴金屬買起來？分析師：黃金、白銀及鉑金漲勢可期
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播