愛子心切！ 母駝鹿護新生兒 7旬老翁偷拍遇襲亡

2024年1月30日，2頭駝鹿在阿拉斯加某處雪地上行走。（美聯社）

2024/05/21 14:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駝鹿是世界上最大的鹿科動物，站立高度可達180公分，成年母駝鹿最重可達363公斤。美國阿拉斯加州近日傳出，1名70歲的老人在「偷拍」駝鹿新生兒時，遭母駝鹿攻擊而當場身亡。

綜合外媒報導，美國阿拉斯加州公共安全部（Department of Public Safety）證實，70歲男子戴爾‧喬曼（Dale Chorman）為拍攝2隻駝鹿新生兒，在穿越灌木叢時遇襲，當場被醫護人員宣告死亡，戴爾的同伴則逃過一劫。

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阿拉斯加公共安全部發言人奧斯汀‧麥克丹尼爾（Austin McDaniel）表示襲擊事件發生在戴爾與友人逃跑時，「當他們穿過灌木叢尋找駝鹿時，母駝鹿襲擊了戴爾」由於現場無人目擊過程，當局無法判斷戴爾究竟是被踢死還是踩踏致死。

奧斯汀指出，當母駝鹿帶著孩子同行時，牠們的攻擊性會提高，人們必須與之保持距離，「這些駝鹿會變得無法預測，不惜一切代價保護牠們的寶寶。」

阿拉斯加州警方透露，這隻母駝鹿目前已離開當地，現在正處於駝鹿的繁殖季節，民眾應避免與這種大型野生動物密切接觸。

阿拉斯加州內有20萬頭駝鹿，每年至少會發生5至10起襲擊事件。1995年在阿拉斯加大學安克雷奇分校，有群學生朝著駝鹿們狂丟雪球並不斷騷擾，最終導致71歲的路人被狠狠踩死。

2023年4月6日，1隻駝鹿闖進阿拉斯加州1家醫院。（美聯社）

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