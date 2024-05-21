為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

愛子心切！ 母駝鹿護新生兒 7旬老翁偷拍遇襲亡

2024年1月30日，2頭駝鹿在阿拉斯加某處雪地上行走。（美聯社）

2024年1月30日，2頭駝鹿在阿拉斯加某處雪地上行走。（美聯社）

2024/05/21 14:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駝鹿是世界上最大的鹿科動物，站立高度可達180公分，成年母駝鹿最重可達363公斤。美國阿拉斯加州近日傳出，1名70歲的老人在「偷拍」駝鹿新生兒時，遭母駝鹿攻擊而當場身亡。

綜合外媒報導，美國阿拉斯加州公共安全部（Department of Public Safety）證實，70歲男子戴爾‧喬曼（Dale Chorman）為拍攝2隻駝鹿新生兒，在穿越灌木叢時遇襲，當場被醫護人員宣告死亡，戴爾的同伴則逃過一劫。

阿拉斯加公共安全部發言人奧斯汀‧麥克丹尼爾（Austin McDaniel）表示襲擊事件發生在戴爾與友人逃跑時，「當他們穿過灌木叢尋找駝鹿時，母駝鹿襲擊了戴爾」由於現場無人目擊過程，當局無法判斷戴爾究竟是被踢死還是踩踏致死。

奧斯汀指出，當母駝鹿帶著孩子同行時，牠們的攻擊性會提高，人們必須與之保持距離，「這些駝鹿會變得無法預測，不惜一切代價保護牠們的寶寶。」

阿拉斯加州警方透露，這隻母駝鹿目前已離開當地，現在正處於駝鹿的繁殖季節，民眾應避免與這種大型野生動物密切接觸。

阿拉斯加州內有20萬頭駝鹿，每年至少會發生5至10起襲擊事件。1995年在阿拉斯加大學安克雷奇分校，有群學生朝著駝鹿們狂丟雪球並不斷騷擾，最終導致71歲的路人被狠狠踩死。

2023年4月6日，1隻駝鹿闖進阿拉斯加州1家醫院。（美聯社）

2023年4月6日，1隻駝鹿闖進阿拉斯加州1家醫院。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《中英對照讀新聞》Canadian officials warn drivers not to let moose lick their cars 加拿大官員警告駕駛 不要讓駝鹿舔他們的車
2020/12/29 05:30

《中英對照讀新聞》Canadian officials warn drivers no…
621萬次瀏覽！夫妻開車出遊奇遇罕見「幽靈駝鹿」真面目
2018/11/15 13:07

621萬次瀏覽！夫妻開車出遊奇遇罕見「幽靈駝鹿」真面目

60歲男星大談老少戀寵嫩妻驚人竟靠這關鍵
2隻狗狗想跟湖中的駝鹿一起游泳 飼主秒出現阻止
2022/08/10 10:27

2隻狗狗想跟湖中的駝鹿一起游泳 飼主秒出現阻止
駝鹿來了！ 男子嚇得躲進小屋 狂call妻女沒人接
2020/01/20 23:57

駝鹿來了！ 男子嚇得躲進小屋 狂call妻女沒人接
悲！加拿大靈性白鹿 遭盜獵殺害
2020/11/17 12:31

悲！加拿大靈性白鹿 遭盜獵殺害
襲捲全美31州「狂鹿症」現蹤亞洲！ 專家憂病毒恐變種傳染人
2023/11/20 15:42

襲捲全美31州「狂鹿症」現蹤亞洲！ 專家憂病毒恐變種傳染人
慘！被遊客圍觀狂拍...駝鹿不敢上岸活活溺斃
2018/09/05 22:30

慘！被遊客圍觀狂拍...駝鹿不敢上岸活活溺斃
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播