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襲捲全美31州「狂鹿症」現蹤亞洲！ 專家憂病毒恐變種傳染人

近年來全美31州以及加拿大許多地區，頻傳鹿隻變成「殭屍鹿」（Zombie Deer）後大量死亡的情況。示意圖。（資料照，歐新社）

近年來全美31州以及加拿大許多地區，頻傳鹿隻變成「殭屍鹿」（Zombie Deer）後大量死亡的情況。示意圖。（資料照，歐新社）

2023/11/20 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕近年來全美31州以及加拿大許多地區，頻傳鹿隻變成「殭屍鹿」（Zombie Deer）後大量死亡的情況，專家指出，這些鹿隻皆是感染俗稱「狂鹿症」的（CWD）病毒，類似曾在英國爆發的「狂牛症」，已知病毒會在動物之間互相傳染，不能排除「鹿傳人」的隱憂。另外，該病毒除肆虐北美地區，也陸續在北歐國家，甚至亞洲國家現蹤。

綜合外媒報導，「狂鹿症」的正式名稱為「鹿慢性消耗病」（Chronic wasting disease，簡稱CWD）是由於腦部的「普利昂蛋白」（prions，變性蛋白質）異常堆積，導致麋鹿、馴鹿、梅花鹿和駝鹿等鹿種的神經遭到破壞，出現體重急劇下降、跌倒、無精打采和其他神經系統症狀，甚至有沒發病的鹿隻，在感染該病後沒有發病就莫名死亡，死亡畫面猶如電影《屍速列車》中，遭感染殭屍病毒的鹿隻般。

根據資料顯示，這種病毒早在中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發前，就在美國和加拿大之間傳染不同鹿種。另從相關數據顯示，目前全美已經有31個州淪陷，甚至連位於懷俄明州的黃石公園（Yellowstone National Park）也有發現園內有「殭屍鹿」死亡情況，已通知遊客暫時避開野生動物出沒地區。該病毒除了肆虐於北美洲外，在挪威、瑞典、芬蘭，甚至是南韓都已經有相關疾病現蹤的紀錄。

此外，除了經由接觸受感染動物的體液和組織，「狂鹿症」也可能間接透過環境暴露傳播，例如被感染的食物或飲用水。為此美國疾病管制中心（USCDC）已多次提醒民眾，不要觸碰路邊的鹿隻屍體，同時勸阻狩獵者不要射殺、處理或食用行動怪異或病懨懨的鹿隻；而專家也做出警告，「這種疾病可能會變種，並進一步傳染給人類。」

專家指出，儘管「狂鹿症」自1960年發現以來，還未紀錄到人類感染的情況，但美國疾病管制中心（USCDC）2019年就曾提醒，隨著病毒變種，未來會有「鹿傳人」的潛在風險，因此無法排除這項隱憂。同時，專家還以感染類似該種疾病「狂牛症」的患者為例，表示若有人類感染有關疾病，可能會出現功能異常、癲癇以及自主的運動障礙，且病程相當短，發病後大多半年到1年內就可能死亡。

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